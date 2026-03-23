США та Саудівська Аравія намагаються втримати хуситів від вступу у війну на боці Ірану

glavcom.ua
Іванна Гончар
США та Саудівська Аравія намагаються запобігти вступу єменських хуситів у війну на боці Ірану, що може значно розширити конфлікт у регіоні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американського чиновника, пише «Главком».

Ер-Ріяд веде переговори з угрупованням «Ансар Аллах», яке контролює північ Ємену, намагаючись утримати його від участі у війні. Саудівська Аравія робить ставку на дипломатію, зокрема спираючись на досягнуту у 2022 році домовленість про ненапад.

Водночас США та Ізраїль намагаються діяти обережно, щоб не спровокувати втягнення хуситів у конфлікт.

За оцінками експертів, приєднання угруповання до війни може суттєво змінити ситуацію.

«Це дійсно підвищить ставки. Втягне в конфлікт Суецький канал і єгиптян, а також змусить ще більше заглибитися в нього Саудівську Аравію», – заявив науковий співробітник аналітичного центру New America Адам Барон.

Хусити контролюють важливі морські маршрути, що викликає особливе занепокоєння міжнародної спільноти. Під час війни в Газі вони вже фактично паралізували судноплавство в Червоному морі та районі Суецького каналу, змусивши судна змінювати маршрути та обходити Африку.

На тлі блокування Іраном Ормузької протоки під загрозою може опинитися ще один стратегічний маршрут – Баб-ель-Мандебська протока, яка з’єднує Червоне море з Аденською затокою.

Через цю артерію проходить близько 12% світових морських перевезень нафти та 8% скрапленого природного газу.

Як пише The Washington Post, Іран відкидає спроби знайти дипломатичний вихід із війни, розпочатої США та Ізраїлем. Це пов'язано з владою, яку він має над Ормузькою протокою. 

Іранський та європейські дипломати, а також арабський чиновник розповіли виданню, що замість капітуляції Тегеран посилює напади на своїх сусідів. Він розраховує, що зможе посилити глобальні економічні труднощі швидше, ніж адміністрація президента США Дональда Трампа зможе їх усунути за допомогою військової сили.

