Стармер заявив, що не дозволить Трампу тиснути на нього

Аліна Самойленко
Кір Стармер заявив, що не вважає втягування у війну з Іраном правильним для Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув спроби американського президента Дональда Трампа впливати на зовнішню політику Лондона. В інтерв'ю Sky News британський лідер наголосив, що Сполучене Королівство не дозволить втягнути себе у повномасштабний воєнний конфлікт проти Ірану, оскільки це суперечить національним інтересам країни. Він зазначив, що численні спроби тиску з боку Вашингтона не змусять його змінити позицію, а головним критерієм ухвалення рішень залишатиметься доцільність для власної держави. Про це пише «Главком».

Розбіжності між лідерами стосуються не лише близькосхідної кризи, а й низки інших стратегічних питань, включаючи митні тарифи, видобуток нафти в Північному морі та статус острова Дієго-Гарсія в архіпелазі Чагос. Трамп прагнув використати розташовану там військову базу для перших авіаударів по іранських об'єктах, проте отримав відмову. Згодом Стармер частково пом'якшив обмеження, дозволивши США застосовувати базу для локальних оборонних цілей у відповідь на атаки іранських сил по кораблях в Ормузькій протоці та по союзниках у Перській затоці.

Попри певні компроміси, Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі публічно висловив розчарування позицією Лондона. Він розкритикував британського прем'єра за відмову у повноцінній допомозі, згадавши, що через заборону використання Дієго-Гарсії американським бомбардувальникам B-2 довелося повертатися на дозаправку до штату Міссурі. Також американський президент зневажливо відгукнувся про британський флот, назвавши його авіаносці «іграшками» порівняно з морською потужністю США. Водночас Трамп підкреслив, що політичні суперечки з урядом не завадять проведенню державного візиту короля Карла III до Вашингтона.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп розкритикував Велику Британію за те, що вона «нарешті серйозно задумалася» про розгортання авіаносців, через кілька годин після того, як британське міністерство оборони заявило, що один з його авіаносців приведено у стан підвищеної готовності.

«Велика Британія, наш колись великий союзник, можливо, найбільший з усіх, нарешті серйозно задумалася про відправку двох авіаносців на Близький Схід», – сказав Трамп.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера невдахою у розмовах з друзями.

