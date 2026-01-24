США застосували у Венесуелі невідому зброю: Трамп розповів, що це було

За словами Трампа, охорона Мадуро мала на озброєнні російські та китайські ракетні комплекси, але не змогла ними скористатися

Дональд Трамп розкрив деталі зухвалої спецоперації із затримання диктатора Ніколаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп підтвердив використання новітньої секретної зброї під час рейду в Каракасі 3 січня, внаслідок якого було заарештовано венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю New York Post.

Зброя, яку Трамп назвав «Дезорієнтатор» (Discombobulator, – ред.), дозволила американським гелікоптерам безперешкодно увійти в повітряний простір Венесуели.

За словами Трампа, охорона Мадуро мала на озброєнні російські та китайські ракетні комплекси, але не змогла ними скористатися.

«Вони так і не випустили свої ракети. Ми прийшли, вони тиснули на кнопки, і нічого не працювало. Вони чекали на нас у повній готовності», – похвалився президент.

Поки Трамп говорить про технічний бік («вимкнення» електроніки), свідки з місця подій описують моторошний вплив зброї на людей. Охоронці Мадуро згадують раптове відключення радарів, після чого їх атакувала невідома хвиля.

«У якийсь момент вони щось запустили… Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини», – розповів один із бійців охорони Мадуро.

Наслідки для живої сили були миттєвими:

Масові кровотечі з носа.

Блювота кров’ю.

Повний параліч (люди падали на землю і не могли рухатися).

Експерти припускають, що це може бути різновид імпульсної енергетичної зброї, схожої на ту, що викликала загадковий «Гаванський синдром» у дипломатів.

Уперше цей феномен зафіксували наприкінці 2016 року в столиці Куби, Гавані. Тоді співробітники посольств США та Канади почали масово скаржитися на раптове запаморочення, нудоту, сильний головний біль та дивні звуки (скрегіт або дзижчання) в голові. Пізніше аналогічні випадки траплялися з дипломатами у Китаї, Європі та навіть у Вашингтоні. Довгий час спецслужби не могли офіційно підтвердити причину, але головною версією було застосування невидимої спрямованої імпульсної енергії або мікрохвильової зброї. Симптоми, які описують у Венесуелі, майже ідентичні важким проявам цього синдрому.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним.

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.