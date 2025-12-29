Зеленський повідомив, чого Україна досягла під час зустрічі з Трампом

Під час зустрічі українська та американська делегації обговорили пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня підтвердив сильні гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Президент Сполучених Штатів підтвердив сильні гарантії безпеки. Всі деталі, які ми до цього розробляли: наші технічні групи, переговорні – щодо деталей гарантій безпеки, – він їх підтвердив і підтвердив, що вони будуть проголосовані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Це дуже сильна домовленість», – йдеться у повідомленні.

«Економічний пакет. Це захід американського бізнесу, спеціальні умови для розвитку й відновлення України і розробка угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. Також президент США це підтвердив. І ми максимально наближаємось до ще одного результату в плані з 20 пунктів», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Володимир Зеленський поділився планами на найближчий час.