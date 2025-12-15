Головна Світ Політика
Треба звести Росію та Україну до спільного бачення – Трамп

Іванна Гончар
glavcom.ua
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
фото: Білий дім

Трамп заявив, що процес поступово просувається

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті заявив, що мирна угода між Україною та Росією зараз ближче, ніж будь-коли раніше, пише «Главком».

«Наразі Росія заявляє про готовність завершити війну, але проблема в тому, що вони хочуть її завершити — а потім раптом уже ні. Україна також хоче завершення війни – і потім раптом теж виникають паузи. Тому нам потрібно звести обидві сторони до спільного бачення. Але я думаю, що цей процес поступово просувається», – сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Про це він сказав під час закриття німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок, 15 грудня.

Також Зеленський заявив, що найближчі дні можуть суттєво вплинути на процес наближення миру в Україні, підкресливши важливість гарантій безпеки та обговорень щодо територій із США.

Варто зазначити, що 14 та 15 грудня представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».

