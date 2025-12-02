Головна Світ Політика
Данія очікує від України звіт щодо компанії Fire Point на тлі «Міндічгейту»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами міністра оборони, Данія «робить усе можливе», щоб відстежувати рух коштів, які надає Україні
фото: Scanpix

Міноборони Данії очікує від української сторони пояснення на тлі корупційного скандалу

Данія занепокоєна корупційним скандалом в Україні та очікують пояснень стосовно деяких питань, пов’язаних з компанією Fire Point. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, якого цитує «Європейська правда».

За словами Поульсена, попри занепокоєння щодо корупції в Україні, в Данії переконані, що із заводом Fire Point немає жодних проблем. «Немає жодного [корупційного] зв’язку із заводом у Данії, оскільки [під час його роботи] необхідно дотримуватися данського законодавства. Тому щодо створення Fire Point у Данії я не маю жодних занепокоєнь. Але, звісно, я занепокоєний поточною дискусією про корупційний скандал в Україні», – заявив Поульсен.

Данський міністр також зауважив, що його країна «робить усе можливе», щоб відстежувати рух коштів, які надає Україні. Зокрема Данія має зовнішніх аудиторів для моніторингу грошей.

Поульсен зазначав, що на зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем, яка мала відбутись 1 грудня, він планував «обговорити, серед іншого, це питання», а також корупційні питання, пов’язані з Fire Point.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмена Тимура Міндіча, який підозрюється у низці кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією в енергетиці.

У коментарі «Главкому» адвокат Андрій Доманський, якого держава призначила Міндічу, повідомив: такий запобіжний захід діє до моменту затримання підозрюваного та доставки його до суду. Наразі, як зазначив захисник, він не мав контактів зі своїм клієнтом.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам.

Читайте також:

