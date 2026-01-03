Головна Світ Політика
Ніколас Мадуро: що відомо про президента Венесуели та його сім'ю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ніколас Мадуро: що відомо про президента Венесуели та його сім’ю
Ніколас Мадуро виріс у робочій сім'ї з лівими поглядами
фото: Reuters

Ніколас Мадуро понад десятиліття визначає долю Венесуели, а його родина завжди була частиною владної вертикалі

Президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса, пише «Главком».

Ніколас Мадуро: що відомо про президента Венесуели та його сім’ю фото 1
фото: Associated Press

Ніколас Мадуро народився 23 листопада 1962 року (63 роки) у Каракасі. Отримав середню освіту Середня (закінчив ліцей Авалі), вищої освіти не має. Проходив політичну підготовку на Кубі. Працював водієм автобуса в Каракасі, був лідером профспілки працівників метрополітену.

Соратник Уго Чавеса. Обіймав посади міністра закордонних справ (2006–2013) та віцепрезидента. З 2013 року – президент Венесуели (його легітимність неодноразово оскаржувалася опозицією та багатьма країнами світу).

За заявою Дональда Трампа від 3 січня 2026 року, Мадуро був захоплений силами США під час «широкомасштабного удару» і вивезений з країни. У Венесуелі наразі оголошено надзвичайний стан.

Родина та особисте життя

Ніколас Мадуро виріс у робочій сім'ї з лівими поглядами. Його батько також був профспілковим лідером.

Дружина Силія Флорес

Ніколас Мадуро: що відомо про президента Венесуели та його сім’ю фото 2
фото: Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración

Силія Флорес (народилася 1 січня 1953 року) – впливова політична діячка Венесуели, юристка. Її часто називають «Першою бійчинею» (Primera Combatiente) замість традиційного «Перша леді». Вона була адвокатом Уго Чавеса, коли той перебував у в'язниці після спроби перевороту в 1992 році. Обіймала посади голови Національної асамблеї та Генерального прокурора Венесуели.

Мадуро та Флорес перебували у цивільному шлюбі багато років і офіційно побралися лише в липні 2013 року, невдовзі після того, як він став президентом. За останніми повідомленнями, вона була захоплена разом із чоловіком 3 січня 2026 року.

Діти

Ніколас Мадуро: що відомо про президента Венесуели та його сім’ю фото 3
фото з відкритих джерел

У Ніколаса Мадуро є один рідний син та троє пасинків (діти Силії Флорес від першого шлюбу).

  • Ніколас Мадуро Герра (молодший):
  • Єдиний рідний син президента (від першого шлюбу з Адріаною Герра Ангуло).

Відомий під прізвиськом «Ніколасіто». Обіймав високі державні посади, зокрема був призначений головним інспектором адміністрації президента та обирався до Національної асамблеї. Його кар'єра часто ставала об'єктом критики через кумівство.

Пасинки (діти Силії Флорес):

Вальтер, Йосвел та Йоссер. Силія має трьох дорослих синів від шлюбу з Вальтером Рамоном Гавідія. Вони також фігурували в міжнародних розслідуваннях, зокрема США звинувачували їх у причетності до корупційних схем.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. 

