Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»

Конкурс та призначення нових членів наглядової ради планують завершити до кінця 2025 року

Україна проведе повний відкритий конкурс на формування наглядової ради НАЕК «Енергоатом» відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

Таке рішення ухвалили після консультацій із міжнародними партнерами, зокрема представниками країн G7. За словами прем’єрки, відкрита та конкурентна процедура є необхідною умовою для відновлення довіри до управління стратегічною енергетичною компанією.

Свириденко наголосила, що пропозиції щодо повноцінного конкурсу містилися у листі керівників дипломатичних місій G7, який уряд отримав напередодні.

«Ми вдячні за залученість наших партнерів, та поділяємо позицію щодо того, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього», – додала Свириденко.

Конкурс та призначення нових членів наглядової ради планують завершити до кінця 2025 року. На період проведення процедури функції наглядової ради тимчасово виконуватиме уряд – у співпраці з міжнародними партнерами та за участю номінаційного комітету, який долучатиметься до ухвалення ключових управлінських рішень.

«Ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері», – підсумувала вона.

Нагадаємо, що НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Як повідомлялося, глава уряду Юлія Свириденко заявила, що аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні. Раніше Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу. За словами глави уряду, ключова задача – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.