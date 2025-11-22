Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»
фото: Енергоатом/Facebook

Конкурс та призначення нових членів наглядової ради планують завершити до кінця 2025 року

Україна проведе повний відкритий конкурс на формування наглядової ради НАЕК «Енергоатом» відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

Таке рішення ухвалили після консультацій із міжнародними партнерами, зокрема представниками країн G7. За словами прем’єрки, відкрита та конкурентна процедура є необхідною умовою для відновлення довіри до управління стратегічною енергетичною компанією.

Свириденко наголосила, що пропозиції щодо повноцінного конкурсу містилися у листі керівників дипломатичних місій G7, який уряд отримав напередодні.

«Ми вдячні за залученість наших партнерів, та поділяємо позицію щодо того, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього», – додала Свириденко.

Конкурс та призначення нових членів наглядової ради планують завершити до кінця 2025 року. На період проведення процедури функції наглядової ради тимчасово виконуватиме уряд – у співпраці з міжнародними партнерами та за участю номінаційного комітету, який долучатиметься до ухвалення ключових управлінських рішень.

«Ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері», – підсумувала вона.

Нагадаємо, що НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Як повідомлялося, глава уряду Юлія Свириденко заявила, що аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні. Раніше Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу. За словами глави уряду, ключова задача – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.

Читайте також:

Теги: Енергоатом Юлія Свириденко Операція «Мідас» конкурс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу»
Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу»: про що говорили
20 листопада, 23:26
Фракція «Слуга народу» пропонує створити уряд без партійних квот і кулуарних домовленостей
Фракція «Слуга народу» закликає до нової коаліції та уряду 
19 листопада, 16:05
Спілкування Міндіча і Умєрова відбулося на початку липня
Міндіч тиснув на Умєрова щодо поставки неякісних бронежилетів – нові деталі плівок НАБУ
19 листопада, 14:49
Тимур Міндіч (ліворуч) та Олександр Цукерман є фігурантами розслідування НАБУ
Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана
13 листопада, 11:09
Правоохоронці називали підозрюваного збирачем «відкатів» з підрядників «Енергоатома»
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід ексраднику Галущенка
12 листопада, 15:04
Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції
Сигизмунд з плівок НАБУ. Міністр Галущенко зробив заяву
12 листопада, 08:45
«Енергоатом» заявив, що дотримується антикорупційної політики
Правоохоронці провели обшуки в одній з філій «Енергоатома»
4 листопада, 16:54
Свириденко зазначила: задача держави допомагати тим, хто перебуває у скруті
«Це – не популізм». Прем’єрка Свириденко різко відповіла критикам «зимової підтримки»
4 листопада, 09:27
Представник від Румунії на Євробаченні-2023, співак Theodor Andrei
Країна-сусідка України повертається на Євробачення
31 жовтня, 09:55

Політика

Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»
Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»
Європа хоче змінити щонайменше чотири пункти мирного плану Трампа – Bild
Європа хоче змінити щонайменше чотири пункти мирного плану Трампа – Bild
Президент Польщі відреагував на мирний план Трампа
Президент Польщі відреагував на мирний план Трампа
У Женеві стартували консультації США та України щодо подальших кроків до миру
У Женеві стартували консультації США та України щодо подальших кроків до миру
План Трампа треба допрацювати. Лідери Європи назвали ключові зауваження
План Трампа треба допрацювати. Лідери Європи назвали ключові зауваження
Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації
Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua