Атака на Венесуелу. З'явилася перша реакція Москви

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Атака на Венесуелу. З’явилася перша реакція Москви
За твердженням російського МЗС, унаслідок ударів будівля Посольства Російської Федерації у Каракасі не постраждала
фото: Reuters

Посольство Венесуели у Москві заявило, що «США грубо порушили Статут ООН»

Міністерство закордонних справ Росії висловило «глибоке занепокоєння та засудження» у зв'язку з атакою на Венесуелу.Про це повідомляє «Главком».

«У ситуації, що складається, важливо, перш за все, не допустити подальшої ескалації, налаштуватися на знаходження виходу зі становища шляхом діалогу. Виходимо з того, що всі партнери, у яких можуть бути претензії один до одного, повинні шукати шляхи вирішення проблем через діалогові розв'язки. Ми готові їх у цьому підтримувати», – йдеться в заяві МЗС росії.

Відомство країни-агресорки стверджує, що «Латинська Америка має залишатися зоною світу, якою вона проголосила себе у 2014 році, а Венесуелі має бути гарантовано право самій визначати свою долю без будь-якого деструктивного, тим більше військового втручання ззовні».

«Підтверджуємо нашу солідарність із венесуельським народом, підтримку курсу його боліваріанського керівництва, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету країни», – йдеться в заяві російсього відомства.

Крім того, за твердженням російського МЗС, унаслідок ударів будівля Посольства Російської Федерації у Каракасі не постраждала. По районах, де розташована російська дипмісія, а також прилеглих до них частин венесуельської столиці, ударів не було. Зазначається, що всі співробітники російського диппредставництва перебувають у безпеці, а інформація про постраждалих чи загиблих громадян Російської Федерації не надходила.

Посольство Венесуели у Москві заявило, що «США грубо порушили Статут ООН», атакувавши Венесуелу.

«Подібні дії становлять загрозу міжнародному миру та стабільності, особливо в Латинській Америці та Карибському басейні», – йдеться у зверненні посольства.

Відомство наголосило, що «у Венесуели є законне право на самооборону».

Нагадаємо, вранці 3 січня мешканці столиці Венесуели, Каракасу, почули вибухи. Над містом також помічені американські гелікоптери.

Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану в країні. 

Невдовзі після цього Дональд Трамп заявив, що США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. 

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.

