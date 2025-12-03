Головна Світ Політика
Вперше в історії НАТО. Данія дозволила Україні збудувати військовий завод на своїй території

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Вперше в історії НАТО. Данія дозволила Україні збудувати військовий завод на своїй території
В урочистій церемонії запуску проєкту взяли участь міністр економіки Данії Мортен Бьодсков, бургомістр Войєнса Мадс Скау та директор датського підрозділу української компанії Fire Point В’ячеслав Бондарчук
фото: Bild

Очікується, що завод почне роботу у 2026 році

Данія стала першою країною НАТО, яка офіційно дозволила Україні розмістити на своїй території оборонне виробництво. Йдеться про будівництво заводу з виготовлення твердого ракетного палива у місті Войєнс на півдні країни, поруч із авіабазою Скрюдструп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

В урочистій церемонії запуску проєкту взяли участь міністр економіки Данії Мортен Бьодсков, бургомістр Войєнса Мадс Скау та директор датського підрозділу української компанії Fire Point В’ячеслав Бондарчук.

Проєкт реалізовується на підставі міжурядових домовленостей, укладених у 2025 році між Києвом та Копенгагеном. Очікується, що завод почне роботу у 2026 році. Його розміщення на території країни НАТО суттєво знижує ризик російського обстрілу, який залишається актуальним для оборонних підприємств в Україні.

Попри підтримку з боку влади, проєкт викликав занепокоєння серед частини місцевих жителів. Датські медіа повідомляють, що громадяни побоюються можливих диверсій або кіберзагроз з боку Росії, спрямованих проти об’єкта стратегічного значення.

Як повідомлялось, НАТО розглядає можливість «більш агресивної» реакції на кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку Росії. 

До слова, посол України в НАТО Альона Гетманчук заявила, що Києву треба близько мільярда євро додаткового європейського фінансування до кінця року для закупівель американської зброї. 

