Головна Світ Політика
search button user button menu button

Данська розвідка вперше назвала США загрозою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Данська розвідка вперше назвала США загрозою
фото з відкритих джерел

Росія та Китай залишаються основними ризиками для Данії

Данська служба оборонної розвідки (DDIS) вперше внесла Сполучені Штати до переліку потенційних загроз для безпеки Данії. Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт, DDIS зазначила, що США все частіше надають пріоритет власним інтересам і використовують свою технологічну та економічну міць як інструмент сили, в тому числі й у відносинах із союзниками та партнерами, передає «Главком».

У щорічному розвідувальному звіті за 2025 рік також підкреслено зростання інтересу США до Гренландії, яка є частиною Данського королівства. Цей інтерес обумовлений загостренням суперництва між великими державами в Арктичному регіоні. Оцінка загроз з'явилася після того, як Дональд Трамп неодноразово натякав на бажання взяти Гренландію під контроль, що раніше вже спричинило дипломатичне напруження між Копенгагеном і Вашингтоном. Видання також пише, що президент США не виключає можливості захоплення цього арктичного острова військовим шляхом.

Водночас, Росія та Китай залишаються основними ризиками для Данії.

Розвідка вважає, що невизначеність щодо ролі США як ключового гаранта європейської безпеки підвищить готовність Росії посилити свої гібридні атаки проти країн НАТО. Зі свого боку, Китай продовжує кидати виклик впливу Заходу, використовуючи економічні та військові важелі. На думку данської розвідки, регіон Балтійського моря є зоною найбільшого ризику, де Росія може застосувати військову силу проти країн-членів НАТО.

Нагадаємо, нещодавно оприлюднена Стратегія національної безпеки США, представлена адміністрацією Дональда Трампа, демонструє чіткий відхід від визнаної раніше конкуренції великих держав, про яку йшлося у його першому терміні. Як зазначає The Wall Street Journal (WSJ), така зміна курсу може засмутити ключових американських союзників, але принести задоволення Китаю та Росії.

33-сторінковий документ, який багато аналітиків вважають найповнішим викладом бачення національної безпеки Трампа (можливо, з впливом віцепрезидента Джей Ді Венса), по суті, оголошує, що США більше не можуть дозволити собі і не вважають національним інтересом нести тягар глобального лідерства.

До слова, міністр оборони США Пет Гегсет зробив заяву щодо ядерних випробувань його країни.

Зокрема, глава Пентагону підкреслив, що США мають намір модернізувати свою ядерну тріаду, щоб забезпечити надійне стримування у разі загроз з боку інших ядерних держав. «Ми ніколи не дозволимо нашій країні бути вразливою до ядерного шантажу», – зазначив Хегсет.

Теги: розвідка Данія США Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мельник під час засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку заявив, що РФ «дырку от бублика получит, а не Украину»
Мельник в ООН відкинув наміри Росії схилити Україну до капітуляції
9 грудня, 23:23
Китайський винищувач агресивно відреагував на появу японських літаків
Китайські військові влаштували провокацію біля берегів Японії
7 грудня, 21:39
За словами Павела, російська авіація систематично перевіряє реакцію Альянсу та його готовність діяти в умовах загрози
НАТО готове збивати російські дрони: президент Чехії зробив заяву
7 грудня, 15:50
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
26 листопада, 05:48
Прапор України висів у штаб-квартирі болгарської владної партії ГЕРБ ще з 2022 року
У Болгарії владна партія прибрала прапор України під час зустрічі з Китаєм (фото)
25 листопада, 21:02
Лівітт: Ми хочемо, щоб ця війна завершилася, і саме над цим президент і його команда наполегливо працюють
Критики мирного плану США нічого не розуміють або заробляють на війні – Білий дім
25 листопада, 02:32
Дочка експрезидента ПАР публікувала дописи в соцмережах, де висловлювала свою підтримку Путіну
Дочка експрезидента ПАР вербувала африканців на війну РФ проти України
20 листопада, 09:43
Говорити про психологічний ефект немає сенсу
Що насправді стоїть за ударами РФ по великих містах
14 листопада, 12:57
Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун
Закінчення шатдауну у США: головне за ніч
13 листопада, 05:50

Політика

Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
Данська розвідка вперше назвала США загрозою
Данська розвідка вперше назвала США загрозою
Трамп заявив, що європейські лідери прагнуть зустрічі із Зеленським та представниками США
Трамп заявив, що європейські лідери прагнуть зустрічі із Зеленським та представниками США
Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну
Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
Мелоні вмовляла Зеленського піти на ‎болючі поступки для припинення війни
Мелоні вмовляла Зеленського піти на ‎болючі поступки для припинення війни

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua