Данська розвідка вперше назвала США загрозою

Росія та Китай залишаються основними ризиками для Данії

Данська служба оборонної розвідки (DDIS) вперше внесла Сполучені Штати до переліку потенційних загроз для безпеки Данії. Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт, DDIS зазначила, що США все частіше надають пріоритет власним інтересам і використовують свою технологічну та економічну міць як інструмент сили, в тому числі й у відносинах із союзниками та партнерами, передає «Главком».

У щорічному розвідувальному звіті за 2025 рік також підкреслено зростання інтересу США до Гренландії, яка є частиною Данського королівства. Цей інтерес обумовлений загостренням суперництва між великими державами в Арктичному регіоні. Оцінка загроз з'явилася після того, як Дональд Трамп неодноразово натякав на бажання взяти Гренландію під контроль, що раніше вже спричинило дипломатичне напруження між Копенгагеном і Вашингтоном. Видання також пише, що президент США не виключає можливості захоплення цього арктичного острова військовим шляхом.

Водночас, Росія та Китай залишаються основними ризиками для Данії.

Розвідка вважає, що невизначеність щодо ролі США як ключового гаранта європейської безпеки підвищить готовність Росії посилити свої гібридні атаки проти країн НАТО. Зі свого боку, Китай продовжує кидати виклик впливу Заходу, використовуючи економічні та військові важелі. На думку данської розвідки, регіон Балтійського моря є зоною найбільшого ризику, де Росія може застосувати військову силу проти країн-членів НАТО.

Нагадаємо, нещодавно оприлюднена Стратегія національної безпеки США, представлена адміністрацією Дональда Трампа, демонструє чіткий відхід від визнаної раніше конкуренції великих держав, про яку йшлося у його першому терміні. Як зазначає The Wall Street Journal (WSJ), така зміна курсу може засмутити ключових американських союзників, але принести задоволення Китаю та Росії.

33-сторінковий документ, який багато аналітиків вважають найповнішим викладом бачення національної безпеки Трампа (можливо, з впливом віцепрезидента Джей Ді Венса), по суті, оголошує, що США більше не можуть дозволити собі і не вважають національним інтересом нести тягар глобального лідерства.

До слова, міністр оборони США Пет Гегсет зробив заяву щодо ядерних випробувань його країни.

Зокрема, глава Пентагону підкреслив, що США мають намір модернізувати свою ядерну тріаду, щоб забезпечити надійне стримування у разі загроз з боку інших ядерних держав. «Ми ніколи не дозволимо нашій країні бути вразливою до ядерного шантажу», – зазначив Хегсет.