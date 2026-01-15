Головна Світ Політика
search button user button menu button

МЗС Ірану закликало Штати до діалогу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
МЗС Ірану закликало Штати до діалогу
Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США
фото: АР

Глава МЗС Ірану звинуватив «ізраїльську змову» у загостренні ситуації

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв’ю для Fox News заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США. За його словами, Іран пропонує діалог уже понад 20 років, пише «Главком».

«Ми завжди підтримували дипломатію. Переговори – набагато кращий шлях, ніж війна», – підкреслив Арагчі, звертаючись до адміністрації США.

Арагчі також заявив, що за нинішнім сплеском насильства стоять терористичні угруповання, які, за його словами, є частиною «ізраїльської змови», спрямованої на провокування президента США Дональда Трампа до збройного конфлікту.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані. 

Раніше Трамп заявив, що отримав «позитивні сигнали» з іранського боку щодо припинення масових репресій, але водночас не виключив, що США можуть вдатися до «рішучих дій», якщо ці сигнали виявляться неправдивими.

Нагадаємо, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники. 

Агенція HRANA наразі зафіксувала щонайменше 1850 загиблих та понад 16,7 тис. затриманих з початку грудневих заворушень, проте наголошує, що це лише верифіковані випадки.

Читайте також:

Теги: переговори Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Конгресі США заговорили про «екзистенційну кризу НАТО» через Трампа
Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО
13 сiчня, 09:58
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
6 сiчня, 05:29
Дональд Трамп, Меланія Трамп та Ілон Маск провели спільну вечерю
Маск показав вечерю з Трампом та першою леді США
5 сiчня, 06:33
Проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович впевнений: Росія не буде дотримуватися жодних мирних домовленостей
Мирослав Маринович: Хочу вірити, що більшість українців будуть проти мирної угоди Інтерв’ю
4 сiчня, 20:20
Трамп з Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, 28 грудня 2025 року
Мирні переговори. Що треба розуміти українцям
29 грудня, 2025, 09:29
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
29 грудня, 2025, 00:36
США дарують $3 тис. та безкоштовний квиток додому тим, хто поїде до Нового року
Трамп пропонує нелегалам різдвяний бонус за «самодепортацію»
24 грудня, 2025, 09:24
США замінять керівників 29 дипмісій у січні 2026 року
Адміністрація Трампа відкликає 29 послів: кого торнеться оновлення дипкорпусу США
22 грудня, 2025, 10:23
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
19 грудня, 2025, 02:40

Політика

Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян негайно залишити Іран
Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян негайно залишити Іран
МЗС Ірану закликало Штати до діалогу
МЗС Ірану закликало Штати до діалогу
NBC News: Пентагон розробив варіанти силових дій в Ірані
NBC News: Пентагон розробив варіанти силових дій в Ірані
Трамп заявив, що вбивства в Ірані припинилися
Трамп заявив, що вбивства в Ірані припинилися
Bild: найближчим часом Німеччина може відправити військових до Гренландії
Bild: найближчим часом Німеччина може відправити військових до Гренландії
Швеція направила військових до Гренландії
Швеція направила військових до Гренландії

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua