МЗС Ірану закликало Штати до діалогу

Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США

Глава МЗС Ірану звинуватив «ізраїльську змову» у загостренні ситуації

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв’ю для Fox News заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США. За його словами, Іран пропонує діалог уже понад 20 років, пише «Главком».

«Ми завжди підтримували дипломатію. Переговори – набагато кращий шлях, ніж війна», – підкреслив Арагчі, звертаючись до адміністрації США.

Арагчі також заявив, що за нинішнім сплеском насильства стоять терористичні угруповання, які, за його словами, є частиною «ізраїльської змови», спрямованої на провокування президента США Дональда Трампа до збройного конфлікту.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані.

Раніше Трамп заявив, що отримав «позитивні сигнали» з іранського боку щодо припинення масових репресій, але водночас не виключив, що США можуть вдатися до «рішучих дій», якщо ці сигнали виявляться неправдивими.

Нагадаємо, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники.

Агенція HRANA наразі зафіксувала щонайменше 1850 загиблих та понад 16,7 тис. затриманих з початку грудневих заворушень, проте наголошує, що це лише верифіковані випадки.