Пентагон може перенаправити зброю для України на Близький Схід – WP

Ростислав Вонс
Міністерство війни США раніше перекидало ракети ППО з інших регіонів для посилення захисту своїх баз від іранських атак
фото: AP

Як пишуть журналісти, нові пакети для України в межах програми можуть не включати системи ППО або ракети до них

Пентагон розглядає можливість перенаправити частину озброєння, призначеного для України, на Близький Схід через війну з Іраном. Мова про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, які постачаються Україні через програму Purl. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За менш ніж чотири тижні операцій Центральне командування США завдало понад 9 тис. ударів, що суттєво збільшило витрати високоточних боєприпасів. Найбільш дефіцитними залишаються ракети для систем Patriot і Thaad, які одночасно є критично важливими і для України, що перебуває під постійними атаками Росії, зазначило видання.

За даними журналістів, постачання в межах Purl, ймовірно, триватимуть, однак нові пакети можуть не включати системи ППО або відповідні ракети. Усередині адміністрації США триває дискусія про баланс між підтримкою України та забезпеченням потреб власних сил і союзників на Близькому Сході.

Пентагон уже перекидав ракети ППО з інших регіонів, зокрема Європи та Східної Азії, для посилення захисту своїх баз від іранських атак. Водночас оборонна промисловість США не здатна швидко наростити виробництво таких боєприпасів.

Крім того, Пентагон повідомив Конгрес про намір спрямувати близько $750 млн, виділених союзниками через Purl, на поповнення власних запасів, а не на допомогу Україні. Наразі не відомо, чи ці кошти використовуються додатково до вже затвердженого фінансування, чи замість нього.

Нагадаємо, Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. Глава держави Володимир Зеленський підкреслив, що скільки б Patriot, Thaad та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони.

Як пише Associated Press, Україна перетворилася на світову лабораторію військових інновацій, розробляючи надзвичайно дешеві та ефективні способи боротьби з іранськими дронами-камікадзе типу «шахед».

Нагадаємо, українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.

Читайте також:

Читайте також

Білий дім озвучив попередження Ірану
Білий дім озвучив попередження Ірану
Вчора, 23:29
Україна 24 березня відбила наймасштабнішу денну повітряну атаку за весь час повномасштабної війни
Міноборони повідомило про створення нового оборонного рубежу після масштабної атаки РФ
Вчора, 19:29
Рустем Умєров очолює українську делегегацію на перемовинах з спецпосланцями Трампа
Умєров підсумував перший день переговорів з американцями
21 березня, 23:38
Вашингтон намагається віддалити Лукашенка від російського диктатора Володимира Путіна
Лукашенко анонсував «велику угоду» зі США після переговорів з посланцем Трампа
20 березня, 18:20
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
19 березня, 05:40
Держеп США наказав посольствам оцінити загрози на глобальному рівні
США наказали посольствам по всьому світу провести термінову перевірку безпеки: що сталося
18 березня, 10:54
Китай є володарем ядерних засобів глобального масштабу наземного і морського базування
США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях
9 березня, 21:19
Військові дії не є разовою акцією відплати за ранкові удари Ізраїлю та США
Іран оголосив кінцеву мету війни проти Ізраїлю та США
28 лютого, 13:26
Зеленський вважає, що США мають силу припинити війну, але повинні чинити більший тиск на Москву
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
27 лютого, 12:33

Політика

«Готові ховати мільйон». Зеленський розкрив реальну ціну захоплення ворогом Донбасу
«Готові ховати мільйон». Зеленський розкрив реальну ціну захоплення ворогом Донбасу
Президент викрив цинічний бартер Путіна: подробиці
Президент викрив цинічний бартер Путіна: подробиці
«Росіяни повинні відчувати тиск». Президент заявив про відповідь на кожен удар РФ (відео)
«Росіяни повинні відчувати тиск». Президент заявив про відповідь на кожен удар РФ (відео)
Пентагон може перенаправити зброю для України на Близький Схід – WP
Пентагон може перенаправити зброю для України на Близький Схід – WP
Російський дрон залетів до Румунії: що відомо про наслідки (фото)
Російський дрон залетів до Румунії: що відомо про наслідки (фото)
«Є різні погляди на деякі речі». Зеленський прокоментував мирні перемовини
«Є різні погляди на деякі речі». Зеленський прокоментував мирні перемовини

Новини

Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
