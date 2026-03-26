Пентагон може перенаправити зброю для України на Близький Схід – WP

Міністерство війни США раніше перекидало ракети ППО з інших регіонів для посилення захисту своїх баз від іранських атак

Як пишуть журналісти, нові пакети для України в межах програми можуть не включати системи ППО або ракети до них

Пентагон розглядає можливість перенаправити частину озброєння, призначеного для України, на Близький Схід через війну з Іраном. Мова про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, які постачаються Україні через програму Purl. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За менш ніж чотири тижні операцій Центральне командування США завдало понад 9 тис. ударів, що суттєво збільшило витрати високоточних боєприпасів. Найбільш дефіцитними залишаються ракети для систем Patriot і Thaad, які одночасно є критично важливими і для України, що перебуває під постійними атаками Росії, зазначило видання.

За даними журналістів, постачання в межах Purl, ймовірно, триватимуть, однак нові пакети можуть не включати системи ППО або відповідні ракети. Усередині адміністрації США триває дискусія про баланс між підтримкою України та забезпеченням потреб власних сил і союзників на Близькому Сході.

Пентагон уже перекидав ракети ППО з інших регіонів, зокрема Європи та Східної Азії, для посилення захисту своїх баз від іранських атак. Водночас оборонна промисловість США не здатна швидко наростити виробництво таких боєприпасів.

Крім того, Пентагон повідомив Конгрес про намір спрямувати близько $750 млн, виділених союзниками через Purl, на поповнення власних запасів, а не на допомогу Україні. Наразі не відомо, чи ці кошти використовуються додатково до вже затвердженого фінансування, чи замість нього.

Нагадаємо, Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. Глава держави Володимир Зеленський підкреслив, що скільки б Patriot, Thaad та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони.

Як пише Associated Press, Україна перетворилася на світову лабораторію військових інновацій, розробляючи надзвичайно дешеві та ефективні способи боротьби з іранськими дронами-камікадзе типу «шахед».

Нагадаємо, українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.