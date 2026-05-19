Трамп заявив, що війна в Ірані скоро стане дуже популярною

Аліна Самойленко
Раніше Дональд Трамп заявив, що питання ядерної зброї Ірану важливіше за економічне благополуччя американців 

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, війна США з Іраном є популярною, і що навіть якщо це не так, зупинити Тегеран від отримання ядерної зброї – це важлива місія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Послухайте, всі кажуть мені, що це непопулярно, але я думаю, що це дуже популярно, коли чують, що це пов’язано з ядерною зброєю, зброєю, яка може знищити Лос-Анджелес, може дуже швидко знищити великі міста», – сказав він журналістам у Білому домі.

«Незалежно від того, популярно це чи ні, я мушу це зробити, бо я не дозволю, щоб світ підірвався під моїм керівництвом», – сказав Трамп. «Цього не станеться».

Трамп також назвав вищі ціни на нафту, які призвели до деяких занепокоєнь Республіканської партії напередодні проміжних виборів, «дрібницею».

«І це дрібниці, і я вдячний усім, хто потерпить це деякий час. Це триватиме недовго, але, чесно кажучи, ви могли б, адже нафти так багато», – сказав він.

Нещодавнє опитування CNN показало, що 77% респондентів, включаючи більшість республіканців, вважають, що політика Трампа збільшила вартість життя у їхній власній громаді.

Як відомо, Дональд Трамп наголосив, що питання володіння Іраном ядерною зброєю є критично важливішим за фінансове становище громадян США. 

За словами президента, у контексті можливого конфлікту з Тегераном він не зважає на економічні наслідки для американців. Трамп підкреслив, що його головна мета – запобігти появі ядерного арсеналу в Ірані. Він також зауважив, що іранське керівництво має прийняти правильні рішення, інакше Сполучені Штати планують завершити справу самостійно.

До слова, віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що адміністрація піклується «про фінансове становище американського народу» та захистив президента Дональда Трампа, якого критикували за те, що він натякнув, що це не є головним, коли він наполягає на мирній угоді з Іраном. 

