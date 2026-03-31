Польща відмовилася перекидати системи Patriot на Близький Схід після звернення США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польща відмовилася перекидати системи Patriot на Близький Схід після звернення США
Польські ЗМІ повідомляли, що Вашингтон звернувся до Варшави з неофіційним проханням поділитися однією з двох ракетних батарей Patriot
фото: Міноборони Німеччини (ілюстративне)

Очільник польського Міноборони наголосив, що безпека Польщі є абсолютним пріоритетом

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна не планує переміщувати свої батареї Patriot на Близький Схід. Попри запити США, захист східного флангу НАТО залишається абсолютним пріоритетом для Варшави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис урядовця.

Косіняк-Камиш прокоментував інформацію видання Rzeczpospolita про звернення США до Польщі по допомогу на Близькому Сході. За інформацією ЗМІ, Штати нібито «пропонують передислокувати на Близький Схід одну з польських батарей системи Patriot, а також отримати польські ракети». У матеріалі згадувалося і про можливі затримки у подальших постачань озброєння.

У відповідь на ці повідомлення міністр оборони підкреслив, що позиція Польщі залишається незмінною. За словами глава польського Міноборони, безпека Польщі є абсолютним пріоритетом.

«Наші батареї Patriot та їхнє озброєння призначені для захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО. У цьому питанні нічого не змінюється, і ми нікуди не плануємо їх передислокувати! Наші союзники добре знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп розглядає можливість звернутися до арабських держав із пропозицією профінансувати витрати на війну проти Ірану.

До слова, американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають Вашингтону в операції проти Ірану. Він порадив країнам, які постраждали від енергетичної кризи, «йти до Ормузької протоки та взяти її».

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

