Польські ЗМІ повідомляли, що Вашингтон звернувся до Варшави з неофіційним проханням поділитися однією з двох ракетних батарей Patriot

Очільник польського Міноборони наголосив, що безпека Польщі є абсолютним пріоритетом

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна не планує переміщувати свої батареї Patriot на Близький Схід. Попри запити США, захист східного флангу НАТО залишається абсолютним пріоритетом для Варшави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис урядовця.

Косіняк-Камиш прокоментував інформацію видання Rzeczpospolita про звернення США до Польщі по допомогу на Близькому Сході. За інформацією ЗМІ, Штати нібито «пропонують передислокувати на Близький Схід одну з польських батарей системи Patriot, а також отримати польські ракети». У матеріалі згадувалося і про можливі затримки у подальших постачань озброєння.

У відповідь на ці повідомлення міністр оборони підкреслив, що позиція Польщі залишається незмінною. За словами глава польського Міноборони, безпека Польщі є абсолютним пріоритетом.

«Наші батареї Patriot та їхнє озброєння призначені для захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО. У цьому питанні нічого не змінюється, і ми нікуди не плануємо їх передислокувати! Наші союзники добре знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп розглядає можливість звернутися до арабських держав із пропозицією профінансувати витрати на війну проти Ірану.

До слова, американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають Вашингтону в операції проти Ірану. Він порадив країнам, які постраждали від енергетичної кризи, «йти до Ормузької протоки та взяти її».