США не видали візу главі МЗС Білорусі для участі в Раді миру Трампа

Білорусь стверджує, що всі необхідні документи були подані вчасно, а встановлені процедури – суворо дотримані

Білоруська делегація на чолі з міністром закордонних справ Максимом Риженковим не змогла потрапити на перше засідання Ради миру, організоване президентом США Дональдом Трампом. Причиною стала відмова американської сторони у видачі в’їзних віз. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Білорусі, висловивши обурення діями Вашингтона, пише «Главком».

У білоруському відомстві стверджують, що всі необхідні документи були подані вчасно, а встановлені процедури – суворо дотримані. Мінськ заздалегідь повідомив Сполучені Штати, що представляти країну на заході буде саме Риженков, хоча саме запрошення від американської адміністрації було адресовано Олександру Лукашенку. Незважаючи на це, візове питання так і не було вирішене на користь білоруських дипломатів.

МЗС Білорусі розкритикувало такий підхід США, поставивши під сумнів щирість мирних ініціатив Дональда Трампа. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що ігнорування елементарних дипломатичних формальностей суперечить самій ідеї проведення форуму, присвяченого глобальному примиренню. На думку білоруської сторони, така позиція Вашингтона робить розмови про конструктивний діалог безглуздими.

Як відомо, Білий дім опублікував список країн, які приєдналися до Ради миру, створеної президентом США Дональдом Трампом, зазначивши серед учасників Бельгію замість Білорусі.

Джерело в уряді Бельгії підтвердило, що спочатку американська сторона помилково додала країну до списку, переплутавши її з Білоруссю. Спростовувати участь Бельгії у Раді миру довелося міністру закордонних справ Максиму Прево. У мережі X він написав, що його країна не підписувала договору про створення Ради миру та має застереження щодо цієї організації.

Раніше Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру під час конференції у Давосі. На церемонії не були присутні лідери більшості країн Європейського Союзу. Під час виступу Трамп заявив, що «всі країни хочуть бути частиною Ради миру» та що ініціатива має працювати також у співпраці з ООН.