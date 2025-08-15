Головна Світ Політика
Трамп не виключив скорочення військ США в Європі заради угоди з Путіним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп не виключив скорочення військ США в Європі заради угоди з Путіним
Трамп: Це питання мені ще не пропонували. Можливо, подумаю про це пізніше, але поки що його не ставили
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що поки не отримував пропозицій про скорочення військ, але «подумав би про це пізніше»

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути скорочення американських військ у Європі, якщо це допоможе переконати російського диктатора Володимира Путіна укласти мирну угоду щодо України, інформує «Главком».

Відповідаючи 14 серпня на запитання журналістів про можливе зменшення контингенту, зокрема в Польщі, Трамп зазначив, що поки не отримував таких пропозицій, але «подумав би про це пізніше».

«Це питання мені ще не пропонували. Можливо, подумаю про це пізніше, але поки що його не ставили», – зазначив Трамп.

Раніше ми писали, що міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що під час переговорів на Алясці Дональд Трамп планує прямо дати зрозуміти Володимиру Путіну: Штати готові як посилити, так і пом’якшити санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg Television.

«Санкції можуть бути посилені, вони можуть бути послаблені, вони можуть мати визначений час дії. Вони точно можуть продовжуватися далі», – сказав Бессент, додавши, що нового удару Америка може завдати по «тіньовому» танкерному флоту Росії.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Теги: Європа Дональд Трамп військові

