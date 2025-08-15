Одноразова допомога до Дня незалежності: хто має право її отримати

Розмір разової виплати залежить від певних умов

Учасники бойових дій до Дня Незалежності України мають право на одноразову грошову допомогу. Вона становить 1000 гривень, повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної реабілітації.

Як отримати одноразову грошову допомогу

На неї мають право ті, хто продовжує служити виплату мають отримати за місцем служби. Військові частини мають зробити заявку на військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій. Учасникам бойових дій, які є пенсіонерами, грошову допомогу буде нараховано автоматично та виплачено разом із пенсією в серпні. Якщо ж учасник бойових дій не є військовослужбовцем чи пенсіонером, то він до 1 серпня має подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України.

Як подати заяву:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування);

поштою – на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису (Інструкція для подачі заяви онлайн).

Хто ще має право на разову виплату до Дня Незалежності

Разова виплата передбачена не лише учасникам бойових дій, але й іншим категоріям. Її розмір залежить від певних умов:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин I групи виплачується в розмірі 3100 грн, II групи – 2900 грн, III групи – 2700 грн;

постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1000 грн;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3100 грн;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 650 грн;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 грн.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка визначає розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2025 році. Ці виплати призначені для ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, а також осіб, що мають особливі заслуги перед державою. Загалом розмір допомоги коливатиметься від 450 до 3 100 грн.