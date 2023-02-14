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Депутати Держдуми перед посланням Путіна здадуть по три тести на Covid 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Депутати Держдуми перед посланням Путіна здадуть по три тести на Covid 
Проведення першого тестування заплановано на День усіх закоханих
фото з відкритих джерел

Для сенаторів передбачено тільки один тест

Для заслуховування послання президента Росії до Федеральних зборів РФ учасники заходу мають попередньо здати тест на Covid. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на депутата Державної думи (нижня палата Федеральних зборів) Дениса Парфьонова.

За його словами, перше тестування відбудеться у вівторок, 14 лютого. Другий – за два дні по тому. Третій – у переддень послання президента, яке заплановано на 21 лютого.

Щодо представників Ради Федерацій (верхня палата Федеральних зборів), то її представники пройдуть лише один тест 20 лютого. Про це повідомив голова комітету Ради Федерацій В’ячеслав Тимченко. І чомусь додав, що доставка сенаторів буде «централізована, на автобусах».

Нагадаємо, що Путін виступить у річницю війни. Його послання Федеральним Зборам буде оголошено 21 лютого у «Гостиному дворі» в Москві. За словами представника Кремля, у зверненні президент наголосить «на поточній ситуації», зокрема в економіці та соціальній сфері. Має сказати й про війну РФ проти України.

Минулого року Путін не виступав із посланням – при тому, що Конституція передбачає, що воно має бути щорічним. Пауза відбулася через початок повномасштабного вторгнення на територію України. У Кремлі не вбачають у цьому проблеми, вказуючи на те, що у 2017 році послання теж не було.

Як повідомлялося раніше, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Теги: путін Державна Дума коронавірус

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