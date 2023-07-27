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Гуманітарна допомога під’їхала. Росія придумала, як спихнути підсанкційні добрива

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Гуманітарна допомога під’їхала. Росія придумала, як спихнути підсанкційні добрива
Росія хоче постачати добрива до Африки
фото з відкритих джерел

«Уралхім» вирішив продати Зімбабве та Нігерії заарештовані в Європі російські добрива

Російська компанія «Уралхім» вирішила продати дві партії добрив у Зімбабве та Нігерію у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН . Про це повідомив генеральний директор компанії Дмитро Коняєв на саміті «Росія-Африка» в Санкт-Петербурзі. Про це пишуть росЗМІ.

Цікаво, що за словами Дмитра Коняєва постачання здійснюватиметься як гуманітарна допомога, адже йдеться про продукцію, яка була заарештована раніше в портах Європи.

«Ми ухвалили рішення, що майже 300 тисяч тонн добрив, які були заморожені Євросоюзом у їхніх портах, ми поставимо до країн Африки», – сказав Коняєв. Він зазначив, що таким чином раніше було відвантажено три партії, остання з яких призначалася Кенії .

Генеральний директор «Уралхім» розповів, що компанія веде роботу з гуманітарних постачань до Африки через ООН. Він пояснив це тим, що Євросоюз «просто так не віддає ці добрива навіть у рамках благодійних поставок», тому робота нібито ведеться в рамках спільного проекту із Всесвітньою продовольчою програмою.

Раніше під час наради з урядовцями російський диктатор Володимир Путін оцінив втрати російських виробників добрив у 1,6 млрд дол. Втрати аграріїв становили 1,2 млрд дол., вони пов'язані з дисконтом 30-40 % на російське зерно на світових ринках. Крім того, зростання вартості фрахту морських суден для перевезення вантажів та вартості міжнародних фінансових розрахунків та інших трансакцій спричинило падіння рентабельності поставок у два рази, заявив президент.

Нагадаємо, очільник Африканського Союзу Азалі Ассумані заявив, що Україна та  РФ повинні «мирно співіснувати». Про це Ассумані заявив на саміті Росія-Африка, що проходив у Санкт-Петербурзі.

Глава Африканського Союзу заявив, що встановлення «миру» між сторонами може сприяти збереженню життя тих, хто залежить від поставок продовольства з обох країн. Водночас Ассумані не уточнив, як саме має бути досягнутий компроміс між країнами, та що саме він вкладає у поняття «мир». Оскільки саме Росія напала на незалежну сусідню державу та окупувала частину територій України. Не прокоментував він і регулярні терористичні атаки російських окупантів проти цивільного населення України.

Зазначимо, що під час виступу на саміті, який присвячений російсько-африканським зв’язкам, Путін заявив, що Росія очікує надзвичайно високого врожаю зерна та готова надати допомогу та замінити експорт українського зерна до Африки.

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Теги: росія перевезення робота президент Африка гуманітарна допомога зерно партії путін втрати

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