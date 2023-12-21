ВАКС знову зменшив заставу судді Князєву

НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди за рішення суду у справі приватних компаній

Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає

Сьогодні, 21 грудня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва з 27 до 20 млн грн. Про це поінформувала пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

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Зазначається, Апеляційна палата ВАКС 21 грудня розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді Вищого антикорсуду від 5 грудня цього року про продовження ексголові ВС строку тримання під вартою з альтернативою внесення 27 млн грн застави.

«За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та постановила нову ухвалу, якою зменшено розмір застави як альтернативи триманню під вартою до 20 млн грн. Рішення ухвалено з окремою думкою судді Інни Калугіної», – розповіли у ВАКС.

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Ця ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як відомо, НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди за рішення суду у справі приватних компаній.

Ексголова ВСУ вину в інкримінованих йому злочинних не визнає, а саму справу називає наслідком політичної боротьби.

Як повідомлялося, на початку жовтня правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього голови ВС.

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Нагадаємо, що у «справі Князєва», судді ВАКС вже тричі зменшували заставу – зі 107 млн грн – до 45 млн грн. Крім того, судді Вищого антикорупційного суду раніше прийняли рішення про повернення коштів, вилучених під час обшуків у Князєва вдома. Детективи НАБУ тим часом й досі не знайшли майже півмільйона доларів, які за їх версією були передані Князєву.

Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

5 грудня ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву і зменшив йому розмір застави з 35 млн грн до 27 млн грн.