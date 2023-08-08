Наслідки ракетного удару по Покровську і нова військова допомога від США: головне за ніч

Ракетний теракт у Покровську забрав життя сімох людей

Російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Наразі відомо про сімох загиблих, кількість поранених сягнула 57 осіб. Крім того, окупанти випустили керовані авіабомбами та касетні снаряди по селу Кругляківка Куп’янського району Харківщини. Між тим, США сьогодні оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Наслідки ракетного удару по Покровську

Кількість постраждалих після ракетного удару росіян по житлових будинках в центрі Покровська на Донеччині сягнула 57 осіб. Семеро осіб загинули. Про це повідомив начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк у коментарі «Суспільному».

Серед поранених є працівники поліції, рятувальники ДСНС і дитина.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по житлових будинках у Покровську високоточні ракети «Іскандер». Від повторного ракетного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, полковник Андрій Омельченко.

Крім того, У Покровську поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі».

Новий пакет військової допомоги від США

Сьогодні, 8 серпня, адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про надання Україні нових озброєнь вартістю 200 мільйонів доларів. Про це повідомило Reuters із посиланням на американських посадовців.

Зокрема, до цього пакету ввійдуть обладнання для розмінування, протитанкова зброя TOW та AT4, снаряди та боєприпаси, перехоплювачі ППО для системи Patriot, ракети керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS), протитанкові ракети Javelin, а також інше обладнання.

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Удар по приватних будинках на Харківщині

Учора ввечері окупанти випустили чотири керовані авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району Харківщини. Унаслідок цього двоє осіб загинули, ще семеро – поранені. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Попередньо, двоє цивільних загинули – жінка приблизно 45 років та чоловік приблизно 60 років. А серед травмованих – двоє рятувальників та слідчий поліції.

Білий дім працює над додатковим фінансуванням для України

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом про додаткове фінансування України. Передбачається, що він буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені. Про це заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, передає CNN.

Посадовець уточнив, що деталі ще мають бути визначені Адміністративно-бюджетним управлінням, але він сподівається на підтримку Конгресу.

Розвідка натякнула на причетність Росії до вибуху в турецькому порту

До вибуху в порту Туреччини, який прогримів 7 серпня, може бути причетна Росія. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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За його словами, ситуація має дуже дивний вигляд: вибух елеватора стався напередодні можливого візиту російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини.