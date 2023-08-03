«Ми не прагнемо розбірок». ООН хоче засудити тактику Росії, а не саму Росію
Десятки держав зобов'яжуться боротися з використанням продовольства як зброї війни
Понад 75 країн «візьмуть на себе зобов'язання вжити заходів, щоб покласти край використанню продовольства як зброї війни і голоду цивільного населення як тактики ведення війни», підтримавши розроблене США комюніке в ООН, заявили третього серпня високопоставлені американські чиновники, передає Reuters.
За даними агентства, державний секретар США Ентоні Блінкен оприлюднить комюніке під час головування на засіданні Ради Безпеки ООН третього серпня, присвяченому голоду і продовольчій безпеці, спричиненим «конфліктом». Високопоставлений американський чиновник заявив, що очікується, що комюніке підпишуть більше країн.
За словами іншого високопосадовця США, Блінкен також оголосить про виділення Сполученими Штатами близько $362 млн нового американського фінансування для «подолання чинників продовольчої нестабільності та підвищення стійкості» майже в десяти африканських країнах та на Гаїті.
Хоча Сполучені Штати, Європейський Союз та інші звинуватили Росію у використанні продовольства як зброї війни, проєкт комюніке не містить конкретних звинувачень на адресу жодної країни.
«Ми не прагнемо перетворити це на розбірки з Росією чи будь-якою іншою країною», – заявив високопоставлений американський чиновник.
«Якими б огидними ми і багато країн світу не вважали дії Москви, ми визнаємо, що це виклик, який виходить за рамки однієї країни. Ми також знаємо, що наші партнери, особливо на Глобальному Півдні, хотіли б почути зосередженість на рішеннях, а не на пошуку винних», – сказав чиновник.
Минулого місяця Росія вийшла з угоди, яка забезпечувала безпечний експорт українського зерна Чорним морем протягом минулого року. Угода була укладена за посередництва ООН і Туреччини, щоб допомогти пом'якшити глобальну продовольчу кризу, що виникла після вторгнення Росії в Україну. Україна і Росія є провідними експортерами зерна. Після того, як Москва вийшла з угоди, вона почала атакувати українські порти та зернову інфраструктуру на Чорному морі та Дунаї, а світові ціни на зерно різко зросли.
Раніше високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель звинуватив Російську Федерацію у використанні голоду людей в якості зброї. Таким чином він прокоментував новини про вихід Росії із зернової угоди, яка дозволяла безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів на світові ринки.
Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.
До слова, пшениця та кукурудза на світових ринках різко подорожчали після того, як внаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено портову споруду в Одеській області.
Коментарі — 0