Син Жириновського змінив ім'я: ЗМІ назвали причину

З 2014 року син Жириновського перебуває під санкціями Євросоюзу

Колишній заступник голови Державної думи РФ, син засновника партії ЛДПР Володимира Жириновського Ігор Лебедєв змінив ім'я на Давида Олександровича Гарсія. Після цього він три місяці виконував свої обов'язки у парламенті під старим ім'ям. Це випливає з матеріалу російського видання «База», яке ознайомилось із випискою з державної системи «Російський паспорт».

За даними видання, зміна імені сталася на початку липня 2021 року. За два тижні до цього Лебедєв заявив, що йде з політики. Відповідно до сайту Державної думи, повноваження він при цьому не склав і обіймав посаду заступника голови нижньої палати до 11 листопада 2021 року. У виборах у Думу нового скликання не брав участь.

Виданню не вдалося зв'язатися з колишнім політиком і з'ясувати причини зміни імені. Раніше «База» та видання «Проєкт» розповідали, що у сина Жириновського може бути у користуванні нерухомість в Іспанії, сам він це заперечував. Крім того, політик багато часу проводив у Флориді, де поширена іспанська мова.

Користуватися можливими активами в Іспанії колишній депутат не зміг би навіть із новим ім'ям. З 2014 року він перебуває під санкціями Євросоюзу. Перед виходом з політики Лебедєва часто називали можливим наступником свого батька в партії. Проте після смерті Жириновського його ймовірним наступником ЗМІ називають депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького.

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