Повстання Пригожина: Столтенберг заявив про стратегічну помилку Путіна
Генсек НАТО наголосив на важливості підтримки України на тлі того, що агресія РФ триває
Спроба повстання «вагнерівців» у Росії демонструє, що Москва припустилася стратегічної помилки, розв’язавши війну проти України. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, якого цитує Reuters.
Генсек НАТО наголосив, що повстання Пригожина є внутрішньої справою Росії.
«Події, що відбулися на вихідних, є внутрішньою справою Росії і ще однією демонстрацією великої стратегічної помилки, якої припустився президент Путін, незаконно анексувавши Крим і розв'язавши війну проти України», - пояснив Столтенберг.
Генсек НАТО також заявив про важливість підтримки України на тлі того, що агресія РФ триває.
Нагадаємо, зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».
Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».
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