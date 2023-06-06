У Рівному нетверезий чоловік у камуфляжі спровокував конфлікт біля церкви

На свято Трійці п’яний чоловік у камуфляжній формі увірвався у церкву та влаштував дебош

Біля храму патрульні виявили невідомого чоловіка, який відмовився називати свої дані, а також пояснювати свої дії

У Рівному до патрульних звернулися парафіяни церкви з проханням захистити їх від чоловіка, який намагався проникнути до приміщення, кричав та лаявся на присутніх, чим провокував конфлікт. Чоловік був одягнений у військову форму. Про це написали у Патрульній поліції Рівненської області.

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«Біля храму патрульні виявили невідомого чоловіка, який відмовився називати свої дані, а також пояснювати свої дії і в спілкуванні з патрульними звертався зухвало, лаявся і ображав інспекторів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік був одягнений у військову форму, тому патрульні, щоб встановити особу чоловіка, звернулися до Рівненського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Затриманим виявився 42-річний мешканець Луганської області, який не має жодного відношення до військової служби.

Результат огляду на стан алкогольного сп'яніння показав результат – 1,82 проміле (сп'яніння середнього ступеня).

Патрульні склали адміністративні матеріали – протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) та за ч. 2 ст. 178 (Поява у громадських місцях у нетверезому стані) КУпАП.

Раніше повідомлялося, що в одному із закладів Білої Церкви в Київській області розгорівся мовний скандал через пісню, яку виконував один нетверезий відвідувач у караоке.