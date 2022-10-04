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Дипломатичний скандал триває: Японія висилає консула РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дипломатичний скандал триває: Японія висилає консула РФ
фото з відкритих джерел

Японія оголосила консула РФ персоною нон грата у відповідь на дії Кремля

Сьогодні, 4 жовтня, влада Японії висунула вимогу до консула Росії в Саппоро залишити територію країни протягом шести днів. Таке рішення було прийнято у відповідь на допит та висилку японського консула у Владивостоці. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, повідомляє Kyodo.

За його словами, Японія оголосила консула РФ персоною нон грата у відповідь на дії Кремля стосовно японського консула.

При цьому посол РФ у Японії Михайло Галузін був викликаний у МЗС для того, щоб проінформувати Москву про контрзаходи Токіо.

Як раніше повідомлялося, посла Росії в Токіо Михайла Галузіна викликали в МЗС Японії з вимогою офіційних вибачень за затримання у Владивостоці консула Мотокі Тацунорі за нібито збирання секретних відомостей. 

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала консула генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі.

РосЗМІ повідомили, що консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї.

До відома, 26 вересня Японія посилила санкції проти РФ через вторгнення в Україну, заборонивши експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю.

Теги: допит посол росія скандал міністр Японія консульство новости влада

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