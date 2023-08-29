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У Дніпрі сталася стрілянина за участі поліцейських: деталі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Дніпрі сталася стрілянина за участі поліцейських: деталі (відео)
На місці події працює поліція, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія
фото: ДніпроTV

У результаті бійки один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю

Сьогодні, 29 серпня, у Дніпрі сталася стрілянина за участі поліцейських. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинув чоловік. Про це повідомляє місцеве видання ДніпроTV.

За даними ЗМІ, у Дніпрі на вулиці Авіаційній патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Між водієм та патрульною стався конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік напав на співробітницю поліції, а потім почав бити іншого патрульного.

Як зазначає місцеве видання, у результаті бійки один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

На місці події працює поліція, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо фактів протиправної діяльності з боку міського голови Бориса Філатова та керівників департаментів. Справу проти міського голови Дніпра порушили через недопуск аудиторів до фінансової перевірки Дніпровської міськради. 

         

Теги: автомобіль розслідування поліція чоловік стрілянина конфлікт Дніпро

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