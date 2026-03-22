Саудівська Аравія вислала іранських дипломатів

Саудівська Аравія заявила, що не допустить загроз своїй безпеці та залишає за собою право вживати необхідних заходів для захисту держави

Саудівська Аравія оголосила персонами нон грата п’ятьох співробітників посольства Ірану, серед яких військовий аташе, та зобов’язала їх залишити країну протягом 24 годин. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії, пише «Главком».

У відомстві пояснили рішення продовженням іранських атак на територію королівства. У заяві наголошується, що такі дії Тегерана порушують міжнародне право та принципи добросусідства.

Також Саудівська Аравія заявила, що не допустить загроз своїй безпеці та залишає за собою право вживати необхідних заходів для захисту держави.

Як повідомлялось, Іран заявив про необхідність «серйозного перегляду» відносин із країнами Перської затоки на тлі війни з США та Ізраїлем. Водночас Тегеран заперечив причетність до атак на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії.

За даними Reuters, з початку війни 28 лютого регіон пережив понад 2 тис. атак ракетами та безпілотниками. Під удари потрапляли дипломатичні місії США, військові бази, а також ключові об’єкти інфраструктури, зокрема нафтові термінали, порти, аеропорти та житлові райони.

Особливо серйозно постраждали Об’єднані Арабські Емірати, які у 2020 році нормалізували відносини з Ізраїлем. Водночас атаки вплинули на всі держави Перської затоки, які засудили дії Ірану.

У Саудівській Аравії удари були зосереджені переважно у східному регіоні країни, де видобувається більшість саудівської нафти. Під атаки також потрапили база принца Султана, де розміщені американські військові, та дипломатичний квартал у Ер-Ріяді.