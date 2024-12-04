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Спікер Джонсон відмовився ставити на голосування питання додаткової допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Спікер Джонсон відмовився ставити на голосування питання додаткової допомоги Україні
Майк Джонсон вважає, що обрання Дональда Тампа президентом США уже «змінює динаміку» війни
фото з відкритих джерел

Раніше Байден звернувся до Конгресу про додаткове фінансування для України на 2025 рік у сумі $24 млрд

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі. Про це він заявив у коментарі «Голосу Америки».

«Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього. Отже, я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України», – зазначив він.

За словами Джонсона, обрання Дональда Тампа уже «змінює динаміку» російської війни проти України. «Ми бачимо, що це вже відбувається», – додав спікер.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення військової підтримки України та інші потреби.

Натомість мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск, який є членом команди новообраного президента США Дональда Трампа, висловив невдоволення запитом чинного очільника Білого дому до Конгресу.

Також адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення скасувати борги України на суму близько $4,7 млрд.

Як повідомлялося, Байден має намір збільшити допомогу Україні в останні місяці перед приходом до влади новообраного президента Дональда Трампа.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп упродовж першого тижня після офіційного вступу на посаду скасує розпорядження адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.

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Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп

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