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Росія ухвалила закон про заборону «пропаганди чайлдфрі»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія ухвалила закон про заборону «пропаганди чайлдфрі»
Закон вніс доповнення до шести діючих законів, які передбачають заборону «пропаганди» педофілії, ЛГБТ і зміни статі
фото з відкритих джерел

Штрафи за «пропаганду чайлдфрі» аналогічні штрафам за «пропаганду ЛГБТ»

Державна дума РФ у вівторок, 12 листопада, у ​​другому та третьому читаннях ухвалила закон про заборону «пропаганди чайлдфрі», тобто «відмови від народження дітей». Про це повідомляє «Настоящее Время».

Цей закон вніс доповнення до шести діючих законів, які передбачають заборону «пропаганди» педофілії, ЛГБТ і зміни статі. Окремо було прописано, що поширення інформації про черниць і дотримання ними обітниці безшлюбності не вважатиметься правопорушенням – про цей пункт законодавців просили в РПЦ.

Поправки вносяться і до Кодексу про адміністративні правопорушення. Після підписання закону і набуття ним чинності за «пропаганду чайлдфрі» загрожуватиме штраф у розмірі до 400 тисяч рублів для фізичних осіб, до 800 тисяч рублів - для посадових осіб, до п'яти мільйонів рублів – для юридичних осіб.

Законопроєкт до Держдуми внесла група депутатів і сенаторів, включно зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним і головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко. За словами Володіна, таким чином законодавці формують «єдине правове поле щодо захисту дітей, сім'ї, традиційних цінностей».

Штрафи за «пропаганду чайлдфрі» аналогічні штрафам за «пропаганду ЛГБТ». У листопаді 2023 року Верховний суд РФ за позовом Мін'юсту визнав «екстремістською організацією» неіснуючий «міжнародний громадський рух ЛГБТ», після чого силовики почали влаштовувати рейди гей-клубами, а людей почали переслідувати навіть за райдужні сережки. 

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». Хоча правозахисники стверджують, такого руху не існує. Суддя Верховного суду РФ Олег Нефьодов задовольнив позов Мін'юсту про заборону та визнання екстремістською організацією «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». При цьому у своєму позові Мін’юст РФ не пояснював, що таке «рух ЛГБТ», хто ним керує і яка його структура.

До слова, суд у російському Краснодарі призначив по 50 тис. руб (майже 21 тис. грн) штрафу 19-річній та 24-річній місцевим мешканкам, які на камеру поцілувалися у кафе.

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Теги: закон штраф Державна Дума росія росіяни

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