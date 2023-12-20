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Дуда пояснив, чим корисний вступ України до НАТО для Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дуда пояснив, чим корисний вступ України до НАТО для Польщі
На думку президента Польщі, українська армія зараз «одна з найкращих» у світі
фото з відкритих джерел

Приєднання України до НАТО дозволило б відсунути східний фланг Альянсу подалі від польських кордонів

Передбачуване членство України в НАТО, а також долучення до Європейського Союзу повністю відповідає національним інтересам Польщі. Про це заявив польський президент Анджей Дуда на відкритті засідання Ради національної безпеки країни.

Лідер Польщі відзначив необхідність спільних з новим урядом дій для реалізації намірів України щодо вступу до ЄС та Північноатлантичного альянсу.

Дуда також пояснив, що приєднання України до НАТО дозволило б відсунути східний фланг Альянсу подалі від польських кордонів, що вигідно країні в плані безпеки.

Крім того, за словами Дуди, польська сторона отримала б у блоці «чергового сильного військового партнера, який наразі вже має величезний військовий досвід з огляду на два роки оборони від РФ».

На думку президента Польщі, українська армія зараз «одна з найкращих» у світі.

«З точки зору безпеки (Польщі – «Главком») є надзвичайно важливим питання майбутнього членства України в НАТО», – наголосив Дуда.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда провів засідання Ради національної оборони Польщі. Учасники обговорили питання, пов'язані із ситуацією на фронті в Україні. 

Раніше Дуда заявив, що Польща готова підтримувати Україну у війні до повної її перемоги, адже від цього залежить безпека у Європі.

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Теги: Анджей Дуда Польща НАТО армія

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