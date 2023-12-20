Дуда пояснив, чим корисний вступ України до НАТО для Польщі

На думку президента Польщі, українська армія зараз «одна з найкращих» у світі

Приєднання України до НАТО дозволило б відсунути східний фланг Альянсу подалі від польських кордонів

Передбачуване членство України в НАТО, а також долучення до Європейського Союзу повністю відповідає національним інтересам Польщі. Про це заявив польський президент Анджей Дуда на відкритті засідання Ради національної безпеки країни.

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Лідер Польщі відзначив необхідність спільних з новим урядом дій для реалізації намірів України щодо вступу до ЄС та Північноатлантичного альянсу.

Дуда також пояснив, що приєднання України до НАТО дозволило б відсунути східний фланг Альянсу подалі від польських кордонів, що вигідно країні в плані безпеки.

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Крім того, за словами Дуди, польська сторона отримала б у блоці «чергового сильного військового партнера, який наразі вже має величезний військовий досвід з огляду на два роки оборони від РФ».

На думку президента Польщі, українська армія зараз «одна з найкращих» у світі.

«З точки зору безпеки (Польщі – «Главком») є надзвичайно важливим питання майбутнього членства України в НАТО», – наголосив Дуда.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда провів засідання Ради національної оборони Польщі. Учасники обговорили питання, пов'язані із ситуацією на фронті в Україні.

Раніше Дуда заявив, що Польща готова підтримувати Україну у війні до повної її перемоги, адже від цього залежить безпека у Європі.