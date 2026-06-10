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Макрон розкрив деталі майбутніх переговорів Зеленського на саміті «Великої сімки»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Макрон розкрив деталі майбутніх переговорів Зеленського на саміті «Великої сімки»
Президент України візьме участь у саміті G7 у Франції
фото: AFP

Зеленський приєднається до лідерів G7 задля відновлення спільного фронту

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 червня, візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту країн «Великої сімки» (G7), який проходитиме у французькому місті Евіан-ле-Бен. Про це заявив Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі із представниками громадянського суспільства в Єлисейському палаці, інформує «Главком».

Головною метою зустрічі стане відновлення єдиної та консолідованої позиції провідних держав світу щодо підтримки Києва.

За словами французького лідера, саміт розпочнеться з окремого закритого засідання глав семи держав, де вони розглянуть глобальні міжнародні кризи. Проте ключовий блок переговорів за участю української сторони запланований на ранок вівторка.

«У вівторок вранці ми матимемо дискусію щодо України із Президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас, тому що потрібно відновити зближення позицій у G7 на підтримку України щодо різних аспектів, очевидно, цієї війни. Тобто потрібні підтримка, переговори і зобов’язання», – наголосив Еммануель Макрон.

Очікується, що лідери США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії скоординують спільні кроки для посилення тиску на Росію та наближення справедливого і сталого миру.

Саміт «Великої сімки» відбудеться 15–17 червня в Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера у Франції. Це перший великий дипломатичний майданчик після лондонської зустрічі «євротрійки» плюс Україна, на якій сторони наголосили на необхідності нарощувати виробництво перехоплювачів, розвивати системи далекобійної зброї та антибалістичного захисту.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном: сторони ще раз обговорили підсумки зустрічі в Лондоні та узгодили наступні кроки напередодні саміту G7. Зеленський назвав розмову дуже змістовною. Лідери ще раз пройшлися ключовими темами лондонської зустрічі та скоординували дипломатичні кроки на найближчий час.

У розмові з Макроном Зеленський також поділився деталями своїх переговорів із посланцями президента США – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які відбулися того ж дня у Кишиневі. За словами президента, розмова була дуже позитивною. 

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Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон Франція

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