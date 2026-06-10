Президент Фінляндії, який закликав до діалогу з Путіним, відмовився від ролі посередника
Фінляндія чи Норвегія, за його словами, можуть допомагати переговорному процесу у фоновому режимі
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить себе у ролі представника Європи на можливих переговорах із російським агресором Володимиром Путіним.
В інтерв’ю фінському телеканалу MTV Uutiset Стубб зазначив, що ініціативу в діалозі з Кремлем мають взяти на себе найбільші європейські держави – Франція, Німеччина та Велика Британія, пише «Главком».
«Особисто я не розглядаю себе як представника в цьому питанні. Думаю, важливо, щоб ініціативу взяли на себе великі гравці», – наголосив президент Фінляндії.
Водночас він вважає, що такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть допомагати переговорному процесу у фоновому режимі.
Стубб також висловив думку, що Європі варто розпочати прямий діалог із російським керівництвом. За його словами, зараз Україна перебуває у сильній військовій, політичній та економічній позиції, тому настав час для дипломатичних контактів із Кремлем.
«Європі давно пора зв’язатися з російським керівництвом, а точніше – з президентом Путіним, і почати дипломатичні переговори», – заявив фінський лідер.
Раніше президент Фінляндії Александр Стубб закликав до відновлення діалогу та переговорів з Росією, але наголосив, що це має відбуватися з європейських позицій сили.
Нещодавно повідомялось, що країни Євросоюзу дедалі активніше обговорюють можливість прямих контактів із Кремлем, однак до призначення офіційного переговорника ще далеко.
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