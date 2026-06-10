Президент Фінляндії, який закликав до діалогу з Путіним, відмовився від ролі посередника

Стубб заявив, що не бачить себе у ролі представника Європи на можливих переговорах

Фінляндія чи Норвегія, за його словами, можуть допомагати переговорному процесу у фоновому режимі

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить себе у ролі представника Європи на можливих переговорах із російським агресором Володимиром Путіним.

В інтерв’ю фінському телеканалу MTV Uutiset Стубб зазначив, що ініціативу в діалозі з Кремлем мають взяти на себе найбільші європейські держави – Франція, Німеччина та Велика Британія, пише «Главком».

«Особисто я не розглядаю себе як представника в цьому питанні. Думаю, важливо, щоб ініціативу взяли на себе великі гравці», – наголосив президент Фінляндії.

Водночас він вважає, що такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть допомагати переговорному процесу у фоновому режимі.

Стубб також висловив думку, що Європі варто розпочати прямий діалог із російським керівництвом. За його словами, зараз Україна перебуває у сильній військовій, політичній та економічній позиції, тому настав час для дипломатичних контактів із Кремлем.

«Європі давно пора зв’язатися з російським керівництвом, а точніше – з президентом Путіним, і почати дипломатичні переговори», – заявив фінський лідер.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб закликав до відновлення діалогу та переговорів з Росією, але наголосив, що це має відбуватися з європейських позицій сили.

Нещодавно повідомялось, що країни Євросоюзу дедалі активніше обговорюють можливість прямих контактів із Кремлем, однак до призначення офіційного переговорника ще далеко.