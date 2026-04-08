Венс назвав звинувачення Ірану щодо порушення перемир'я безглуздими

Джей Ді Венс зазначив, що Сполучені Штати чітко дотримуються домовленостей

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув заяви спікера іранського парламенту Мохаммада Багера Галібафа про недотримання Вашингтоном умов припинення вогню. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Коментуючи ситуацію журналістам, Венс назвав претензії Тегерана такими, що не мають сенсу в межах проведених переговорів. Він наголосив, що Сполучені Штати чітко дотримуються домовленостей, а сам процес діалогу триває, попри складність забезпечення режиму тиші.

Представник Білого дому окремо підкреслив, що США ніколи не погоджувалися включати Ліван до чинної угоди, а відмова від збагачення урану залишається непохитною вимогою Дональда Трампа. За словами Венса, позиція Ірану щодо його «прав» не має значення для Вашингтона, оскільки пріоритетом є реальні дії режиму.

Попри розбіжності в окремих питаннях, віцепрезидент оптимістично оцінив стан переговорів, зауваживши, що наявність конкретних скарг лише підтверджує існування багатьох інших пунктів, щодо яких сторонам уже вдалося досягти згоди.

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф повідомив про порушення трьох ключових положень із запропонованого Тегераном плану, який мав стати фундаментом для діалогу зі Сполученими Штатами.

За його словами, ігнорування заклику до перемир'я в Лівані, поява безпілотника в іранському небі всупереч домовленостям та відмова визнати право країни на збагачення урану роблять поточні переговори чи двостороннє припинення вогню неможливими.

Нагадаємо, що США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, Іран додав положення про «прийняття збагачення» урану до своєї версії плану припинення вогню, що відрізняється від англомовного документа, поширеного серед журналістів.