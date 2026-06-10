«Там одні мужики». Російська лікарка вербувала медсестру на війну дивними аргументами

В Іркутській області медсестер агітують їхати на війну через «можливість знайти нормального чоловіка»

У Росії медиків для роботи на окупованому Донбасі шукають серед жінок до 45 років без дітей

У медичних закладах Іркутської області Росії триває вербування медсестер для роботи у військових госпіталях на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, пише «Главком».

Як повідомляє Astra, під час однієї з таких розмов головна лікарка не лише обіцяла високі виплати та пільги, а й переконувала медсестру можливістю знайти там «нормального чоловіка».

За даними видання, медикам пропонують контракт терміном на один рік, одноразові виплати з федерального та регіонального бюджетів, а також зарплату від 220 тис. рублів на місяць.

На аудіозаписі, який опинився у розпорядженні журналістів, головна лікарка заявляє, що у військових госпіталях працюють «нормальні люди» та багато чоловіків, зокрема військові лікарі. Вона також зазначила, що для роботи шукають «дівчат до 45 років без дітей». Крім фінансових бонусів, медсестрам обіцяють збереження робочого місця, можливість навчання та статус учасника бойових дій.

Співрозмовниця Astra розповіла, що відмовилася від пропозиції, оскільки не довіряє керівництву лікарні. За її словами, подібна вербувальна кампанія відбувається й в інших медзакладах регіону після відповідних вказівок з боку обласного міністерства охорони здоров’я.

До слова, у Росії військові госпіталі перестають справлятися з потоком поранених на війні проти України. Через нестачу місць влада почала масово перепрофільовувати цивільні лікарні, пологові будинки та навіть жіночі консультації під лікування військових.