Bloomberg: Росія прогнозує незмінний видобуток нафти у 2026 році попри атаки

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Нафтосховища, зруйновані внаслідок атаки БпЛА на Туапсинському нафтопереробному заводі в Туапсе, Краснодарський край
фото: AP

Росія очікує поступового збільшення видобутку природного газу з 688,4 мільярда кубічних метрів цього року до 750,4 мільярда кубічних метрів у 2029 році, при цьому зростатиме як експорт трубопроводами, так і морським транспортом

Попри регулярні удари українських безпілотників по енергетичних об'єктах, російське Міністерство економіки очікує, що видобуток нафти залишиться стабільним у 2026 році з подальшим зростанням у наступні два роки. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з базовим прогнозом відомства, цьогоріч обсяги видобутку нафти та конденсату складуть близько 511 млн тонн (приблизно 10,26 млн барелів на добу). У 2027 році цей показник має зрости до 516 млн тонн, а протягом наступних двох років – сягнути 525 млн тонн.

Наразі Росія посідає друге місце у світі за обсягами видобутку нафти, поступаючись США через скорочення поставок Саудівською Аравією на тлі близькосхідного конфлікту. Нафтогазові доходи складають майже 20% російського бюджету і є критичними для фінансування війни в Україні. Саме тому Київ здійснює атаки на ключові активи РФ – від НПЗ до експортних портів. Тривалі пошкодження інфраструктури можуть змусити Москву скоротити виробництво, оскільки удари дронів уже спричинили збої в переробці та морському експорті.

Оцінити реальний стан галузі складно через засекречення більшої частини даних з 2022 року. За інформацією ОПЕК, у першому кварталі 2026 року РФ видобувала в середньому 9,19 млн барелів сирої нафти щодня (без урахування конденсату, який зазвичай додає ще 10% до обсягу).

Щодо експорту, Мінекономіки РФ прогнозує цьогоріч продаж 237 млн тонн нафти за кордон (4,76 млн барелів на добу). Проте у 2027 році очікується падіння експортних потоків до 227,4 млн тонн, причини якого у звіті не розкриваються.

У газовому секторі також прогнозується позитивна динаміка: збільшення видобутку з 688,4 млрд кубометрів у 2026 році до 750,4 млрд кубометрів у 2029 році. Трубопровідний експорт, який цьогоріч складе 115,5 млрд кубометрів, має зрости до 127,5 млрд кубометрів до 2029 року. Цьому сприятиме запуск у 2027 році далекосхідного маршруту до Китаю та розширення потужностей «Сили Сибіру» на додаткові 6 млрд кубометрів на рік.

Найбільш суттєве зростання очікується в сегменті зрідженого природного газу (ЗПГ). Прогнозується, що цьогоріч експорт ЗПГ зросте на третину порівняно з минулим роком і складе 40,3 млн тонн, а до 2029 року сягне 66,2 млн тонн. Такий оптимізм пов'язаний із завантаженням підсанкційного проєкту «Арктик ЗПГ 2» завдяки запитам з боку КНР. Водночас ці цифри все одно є нижчими за початковий план у 100 млн тонн на рік, який було відтерміновано через вплив західних санкцій.

Нагадаємо, Сили оборони України протягом квітня та 1 травня завдали ударів по нафтопереробному заводу та портовій інфраструктурі в Туапсе, внаслідок чого Росія зазнала значних збитків.

Як повідомлялося, з початку 2026 року Україна здійснила понад 20 успішних ударів по ключових об'єктах нафтової промисловості Росії. Економічні втрати країни-агресора від цих атак уже перевищили $7 млрд.

