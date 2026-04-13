ЗМІ: Сійярто зник після поразки Орбана і перестав виходити на публіку

Міністр не з’явився поруч з Орбаном і понад 16 годин не проявляє активності у соцмережах

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після парламентських виборів, на яких Віктор Орбан зазнав поразки, зник із публічного простору та перестав з’являтися на заходах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання 444.hu. Журналісти звернули увагу на відсутність глави МЗС у публічному полі після оголошення результатів виборів.

Зокрема, Сійярто не був поруч із Віктором Орбаном під час його публічного визнання поразки, що стало нетиповим на тлі попередніх політичних подій.

Крім того, за даними медіа, міністр понад 16 годин не проявляє жодної активності у соціальних мережах. Це різко контрастує з його звичною поведінкою, адже раніше він регулярно публікував дописи та коментарі.

Останній запис Сійярто у Facebook з’явився близько 16:00 у неділю, 12 квітня. У ньому він закликав прихильників партії «Фідес» взяти участь у голосуванні.

Раніше того ж дня міністр також опублікував фотографію разом із дружиною після участі у виборах. Його відсутність на тлі ключових політичних подій після поразки Орбана вже викликала активне обговорення в угорських медіа та серед політичних спостерігачів.

Нагадаємо, що політична група «Патріоти за Європу» у Європарламенті після поразки Віктора Орбана на виборах виступила із заявою на його підтримку та звинуватила європейські інституції у втручанні. У документі представники групи висловили підтримку партії «Фідес» та самому Віктору Орбану, наголосивши на важливості захисту національного суверенітету і консервативних цінностей у Європі.

До слова, російські пропагандистські телеграм-канали емоційно відреагували на результати виборів в Угорщині, визнаючи поразку Віктора Орбана та можливе послаблення позицій Кремля в Європейському Союзі.