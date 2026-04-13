Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗМІ: Сійярто зник після поразки Орбана і перестав виходити на публіку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ: Сійярто зник після поразки Орбана і перестав виходити на публіку
Глава МЗС Угорщини Сійярто зник з публічного простору
фото: AP

Міністр не з’явився поруч з Орбаном і понад 16 годин не проявляє активності у соцмережах

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після парламентських виборів, на яких Віктор Орбан зазнав поразки, зник із публічного простору та перестав з’являтися на заходах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання 444.hu. Журналісти звернули увагу на відсутність глави МЗС у публічному полі після оголошення результатів виборів.

Зокрема, Сійярто не був поруч із Віктором Орбаном під час його публічного визнання поразки, що стало нетиповим на тлі попередніх політичних подій.

Крім того, за даними медіа, міністр понад 16 годин не проявляє жодної активності у соціальних мережах. Це різко контрастує з його звичною поведінкою, адже раніше він регулярно публікував дописи та коментарі.

Останній запис Сійярто у Facebook з’явився близько 16:00 у неділю, 12 квітня. У ньому він закликав прихильників партії «Фідес» взяти участь у голосуванні.

Раніше того ж дня міністр також опублікував фотографію разом із дружиною після участі у виборах. Його відсутність на тлі ключових політичних подій після поразки Орбана вже викликала активне обговорення в угорських медіа та серед політичних спостерігачів.

Нагадаємо, що політична група «Патріоти за Європу» у Європарламенті після поразки Віктора Орбана на виборах виступила із заявою на його підтримку та звинуватила європейські інституції у втручанні. У документі представники групи висловили підтримку партії «Фідес» та самому Віктору Орбану, наголосивши на важливості захисту національного суверенітету і консервативних цінностей у Європі.

До слова, російські пропагандистські телеграм-канали емоційно відреагували на результати виборів в Угорщині, визнаючи поразку Віктора Орбана та можливе послаблення позицій Кремля в Європейському Союзі. 

Теги: Віктор Орбан Сійярто Угорщина вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua