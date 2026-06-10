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Сі Цзіньпін заявив про важливий консенсус із лідером КНДР

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сі Цзіньпін заявив про важливий консенсус із лідером КНДР
Китай та КНДР оголосили про новий етап відносин
фото: Reuters

Під час першого за сім років візиту до Пхеньяна сторони домовилися розширити співпрацю одразу в кількох сферах

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про досягнення «важливого консенсусу» з керівником КНДР Кім Чен Ином під час свого візиту до Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами китайського лідера, сторони провели змістовні переговори та узгодили низку важливих питань.

«Ми обмінялися глибокими думками з питань, що становлять спільний інтерес, та досягли низки важливих спільних консенсусів», – заявив Сі Цзіньпін.

Він наголосив, що результати переговорів свідчать про прагнення двох країн і надалі зміцнювати двосторонні відносини. Також очільник Китаю зазначив, що відносини між Пекіном і Пхеньяном вступили в «новий історичний етап».

Водночас державні засоби масової інформації Китаю та Північної Кореї повідомили, що сторони домовилися про розширення співпраці в політичній, економічній, торговельній та культурній сферах.

Деталі досягнутих домовленостей наразі не розкриваються. Для Сі Цзіньпіна ця поїздка стала першим візитом до КНДР за останні сім років.

Перед початком переговорів китайський лідер заявляв, що розглядає візит як можливість досягти суттєвого прогресу у двосторонніх відносинах та поглибити стратегічне партнерство між двома країнами.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Північної Кореї з першим за останні сім років офіційним візитом. Під час переговорів із керівником КНДР Кім Чен Ином сторони заявили про досягнення «важливого консенсусу» та домовилися розширити співпрацю в політичній, економічній, торговельній і культурній сферах. У Пекіні також заявили, що відносини між двома країнами вступили в «новий історичний етап».

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Теги: Китай Північна Корея Сі Цзіньпін

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