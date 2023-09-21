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Дуда спростував заяви про зустріч із Зеленським

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дуда спростував заяви про зустріч із Зеленським
Анджей Дуда
фото: скриншот відео

Президент Польщі пояснив, чому не відбулася раніше анонсована зустріч із українським колегою

Президент Польщі Анджей Дуда не зустрічався з українським колегою Володимиром Зеленським через узгоджений час зустрічі. Про це польський лідер заявив в інтерв’ю польському телеканалу TVN24.

Дуда прокоментував інформацію про те, що нібито відбулася його зустріч із президентом України. За словами очільника Польщі, Зеленський не зустрічався з ним насамперед через узгоджений час зустрічі.

«У той момент це не могло відбутися, тому що я стояв на трибуні і виголошував промову», – пояснив Дуда.

Він також додав, що пізніше, «з його боку», зустріч може відбутися, якщо українська сторона висуне таку вимогу.

«Щойно буде можливість, я обов'язково поговорю з ним, але ми точно не будемо говорити при світлі камер. Тільки так, як ми вже говорили багато разів, ми будемо говорити віч-на-віч, так, як розмовляють двоє друзів, які хочуть вирішити різні складні ситуації», – підкреслив президент Польщі.

Крім того, Дуда назвав несправедливими слова Зеленського про те, що Польща своїми односторонніми обмеженнями на зерно готує «сцену для московського актора».

На запитання, чи хвилювався він після слів Зеленського, Дуда відповів: «Можливо, нервувати – це занадто сильне слово. Я був озлоблений, краще б так висловився».

Польський лідер підкреслив, що ця суперечка стосується лише невеликої частини польсько-українських відносин і не мусить вплинути на все інше, тому що від цього виграють лише інші.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа, під час зустрічі в Нью-Йорку з польським та українським колегами Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, висловив думку, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше.

Раніше президент Польщі, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

Також повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.

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Теги: США Володимир Зеленський Анджей Дуда

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