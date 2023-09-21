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Зерновий конфлікт: Зеленський, Дуда і Науседа зустрілися в Нью-Йорку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зерновий конфлікт: Зеленський, Дуда і Науседа зустрілися в Нью-Йорку
У ході зустрічі було обговорено конфлікт, що виник між Польщею та Україною через експорт зерна
фото: LRT

Гітанас Науседа: «Розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якомога швидше»

Президент Литви Гітанас Науседа, під час зустрічі в Нью-Йорку з польським та українським колегами Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, висловив думку, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше. Про це повідомляє LRT.

«Розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якомога швидше через спільну, найважливішу мету – захист Європи від агресивної експансіоністської політики Росії», – сказав Науседа.

Як зазначив Науседа, важливо розуміти, що йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту.

За його словами, місце Польщі в наданні підтримки Україні є винятковим, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним.

«У цьому випадку йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту. Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Тим часом, суспільні розбіжності, незалежно від причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають пропаганді противника», – сказав глава Литви.

Зокрема президент Литви обговорив із президентами України та Польщі полегшення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск.

Нагадаємо, президент Польщі, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

«Дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», – заявив Зеленський. 

Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.

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Теги: Польща зерно Анджей Дуда конфлікт

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