Без вступу до НАТО і ЄС. Єврокомісар назвав найефективніший союз для України

Єгор Голівець
Без вступу до НАТО і ЄС. Єврокомісар назвав найефективніший союз для України
Єврокомісар запропонував оборонний союз для України без НАТО
До формату можуть долучитися Британія та Норвегія, а інтеграцію оборони пропонують прискорити без повноцінного членства

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що найефективнішим безпековим форматом для України може стати новий оборонний союз, який інтегрує можливості європейських держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовця.

За словами Кубілюса, класичні шляхи інтеграції України наразі не дають швидкого результату. «Членство в НАТО для України наразі недоступне. Повноцінне членство у ЄС – це складний процес, який не може гарантувати швидку інтеграцію оборонних можливостей», – заявив він.

Єврокомісар наголосив, що у найближчі роки Україні варто зосередитися на створенні окремого механізму, який дозволить оперативно об’єднати військові ресурси партнерів. Йдеться про так званий Європейський оборонний союз.

«Нам потрібен Європейський оборонний союз, який дозволить інтегрувати оборонні можливості України, Британії та Норвегії з оборонними можливостями країн-членів ЄС», – підкреслив Кубілюс.

За його оцінкою, така модель співпраці може стати ключовим інструментом гарантій безпеки для України після завершення війни. Вона також здатна створити основу для швидшого відновлення країни та зміцнення її оборонного потенціалу.

Крім того, Кубілюс зазначив, що паралельне просування України до спільного ринку ЄС разом із залученням до оборонного союзу може стати частиною довгострокової стратегії Європи.

За його словами, це буде «чітким елементом європейської стратегічної політики щодо України». Водночас, попри складнощі з формальним членством у НАТО та ЄС, взаємодія України із західними оборонними структурами вже суттєво посилилася. Українська армія отримує озброєння, проходить навчання за стандартами Альянсу та поступово інтегрується у спільні безпекові механізми Європи.

Нагадаємо, що на тлі заяв Дональда Трампа про перегляд ролі США в Альянсі в Європі посилилися дискусії щодо майбутнього НАТО. Серед європейських лідерів і дипломатів немає єдиного плану дій на випадок ослаблення або розпаду блоку. Посадовці визнають, що критика з боку Вашингтона підриває довіру до механізму колективної оборони. Серед альтернатив розглядають посилення регіональних форматів, зокрема JEF і Nordefco, а також більшу роль ЄС у сфері безпеки, включно з можливим застосуванням статті 42.7 про взаємну оборону.

Без вступу до НАТО і ЄС. Єврокомісар назвав найефективніший союз для України
