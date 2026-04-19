Головна Світ Політика
search button user button menu button

Папа Лев XIV заявив, що конфлікт із Трампом не в його інтересах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Папа Римський зауважив, що виступає проти всіх збройних конфліктів, включаючи війну в Україні

Папа Римський Лев XIV заявив, що не має наміру вступати в політичну полеміку з президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування з журналістами на борту літака на шляху до Анголи понтифік підкреслив, що його заклики до припинення воєн є частиною євангельського послання, а не персональною критикою американського лідера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Публічна суперечка спалахнула після того, як Дональд Трамп у соцмережі Truth Social різко розкритикував проповіді Папи про мир на тлі війни з Іраном. Трамп звинуватив першого в історії американського понтифіка у прихильності до лівих поглядів і навіть заявив, що Лев XIV завдячує йому своїм обранням. Причиною роздратування Білого дому стали слова Папи, який назвав погрози знищити іранську цивілізацію «неприйнятними» та засудив використання релігії для виправдання агресії.

Лев XIV пояснив журналістам, що багато його висловлювань були інтерпретовані некоректно через політичний контекст. Зокрема, його нещодавня промова в Камеруні про «жменьку тиранів», які нищать світ, була написана за два тижні до критики з боку Трампа і стосувалася глобальних конфліктів, а не конкретної особи.

«Існує наратив, який не є точним. Через коментарі президента США в перший день моєї поїздки все, що писали далі, було лише спробою інтерпретувати сказане через призму політики», – зазначив Папа, додавши, що суперечка з президентом «зовсім не в його інтересах».

Ватикан також наголосив, що позиція понтифіка є універсальною: він виступає проти всіх збройних конфліктів, включаючи війну в Україні, яку російська церква намагається подати як «священну». Наразі Лев XIV прибув до Анголи – країни, що десятиліттями потерпала від громадянської війни, де він планує продовжити свою місію просування справедливості та братерства.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Лідер США також підкреслив, що не підтримує позицію понтифіка щодо Ірану та інших міжнародних питань.

Як відомо, Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Про це він сказав журналістам під час перельоту до Алжиру.

Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером. 

Теги: Папа Римський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua