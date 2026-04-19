Папа Лев XIV заявив, що конфлікт із Трампом не в його інтересах

Папа Римський зауважив, що виступає проти всіх збройних конфліктів, включаючи війну в Україні

Папа Римський Лев XIV заявив, що не має наміру вступати в політичну полеміку з президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування з журналістами на борту літака на шляху до Анголи понтифік підкреслив, що його заклики до припинення воєн є частиною євангельського послання, а не персональною критикою американського лідера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Публічна суперечка спалахнула після того, як Дональд Трамп у соцмережі Truth Social різко розкритикував проповіді Папи про мир на тлі війни з Іраном. Трамп звинуватив першого в історії американського понтифіка у прихильності до лівих поглядів і навіть заявив, що Лев XIV завдячує йому своїм обранням. Причиною роздратування Білого дому стали слова Папи, який назвав погрози знищити іранську цивілізацію «неприйнятними» та засудив використання релігії для виправдання агресії.

Лев XIV пояснив журналістам, що багато його висловлювань були інтерпретовані некоректно через політичний контекст. Зокрема, його нещодавня промова в Камеруні про «жменьку тиранів», які нищать світ, була написана за два тижні до критики з боку Трампа і стосувалася глобальних конфліктів, а не конкретної особи.

«Існує наратив, який не є точним. Через коментарі президента США в перший день моєї поїздки все, що писали далі, було лише спробою інтерпретувати сказане через призму політики», – зазначив Папа, додавши, що суперечка з президентом «зовсім не в його інтересах».

Ватикан також наголосив, що позиція понтифіка є універсальною: він виступає проти всіх збройних конфліктів, включаючи війну в Україні, яку російська церква намагається подати як «священну». Наразі Лев XIV прибув до Анголи – країни, що десятиліттями потерпала від громадянської війни, де він планує продовжити свою місію просування справедливості та братерства.

