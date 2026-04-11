Переговори з Іраном можуть змінити політичну долю віцепрезидента США

Аліна Самойленко
Для віцепрезидента США Джей Ді Венса успішні переговори з Іраном є стратегічною можливістю продемонструвати здатність вирішувати найскладніші світові кризи

Після місяця перебування в тіні віцепрезидент США Джей Ді Венс стає центральною фігурою в спробах адміністрації Дональда Трампа врегулювати конфлікт із Тегераном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У Пакистані він очолить американську делегацію на першій особистій зустрічі з іранськими представниками з початку війни. Ця місія має на меті зміцнити вкрай крихке припинення вогню та трансформувати образ Венса з неохочого захисника військових дій на ключового миротворця.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, Венс від самого початку мав застереження щодо ударів по Ірану та тижнями працював за лаштунками, налагоджуючи зв’язки з посередниками на Близькому Сході. Його участь у переговорах має надати процесу більшої достовірності, оскільки Іран вважає його більш розсудливим політиком порівняно з іншими представниками команди Трампа. Сам президент особисто попросив Венса очолити місію, до якої також увійшли Джаред Кушнер та Стів Віткофф, розраховуючи на здатність віцепрезидента чітко донести вимоги Вашингтона.

Для самого Джей Ді Венса успіх в Ісламабаді може стати визначальним моментом у кар'єрі та шансом відновити довіру свого антиінтервенціоністського електорату, який відчув себе зрадженим через початок війни. Попри обмежений час та атмосферу глибокої недовіри між сторонами, роль лідера переговорів дозволяє Венсу сформувати власну політичну ідентичність. Навіть за умови високого ризику зриву домовленостей, для віцепрезидента ця поїздка є стратегічною можливістю продемонструвати здатність вирішувати найскладніші світові кризи.

Як відомо, всередині команди Дональда Трампа намітився чіткий ідеологічний поділ щодо військової кампанії в Ірані. Під час останнього засідання Кабінету міністрів держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс продемонстрували діаметрально протилежні підходи до конфлікту, що, на думку експертів, уже є початком їхньої боротьби за лідерство в Республіканській партії на виборах 2028 року. 

Нагадаємо, у внутрішньому колі Дональда Трампа розгорнулася дискусія щодо майбутнього лідера Республіканської партії. 

Під час закритої зустрічі в Мар-а-Лаго президент провів неофіційне опитування серед впливових донорів, запитавши, кого вони бачать наступником у 2028 році: віцепрезидента Джей Ді Венса чи державного секретаря Марко Рубіо. Більшість присутніх підтримали кандидатуру Рубіо, що свідчить про зростання його впливу завдяки центральній ролі у зовнішній політиці адміністрації.

