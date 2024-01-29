Екскомандувач НАТО дав прогноз щодо початку переговорів між Україною та РФ

Ставрідіс вважає, що війна між Росією та Україною може закінчитися, як корейська війна

Вікно можливостей для ведення мирних переговорів між Україною та Росією може відкритися наприкінці поточного року на тлі виснаження обох сторін у війні. Таку думку висловив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс в інтерв'ю радіостанції WABC 770 AM у неділю, 28 січня, пише DW.

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«Думаю, що до кінця року, можливо після виборів у США, ми матимемо момент для потенційних переговорів», – сказав Ставрідіс.

Він додав, що і Росія, і Україна зазнають складнощів і отримують допомогу від третіх сторін, «проте, ймовірно, відкладатимуть переговори».

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Ставрідіс не відкидає варіант, що війна між Росією та Україною може закінчитися, «як корейська війна, що означає, що Росія контролюватиме певну частину України, Крим, сухопутний міст до Росії».

«З іншого боку, я припускаю, що Україна вступить до НАТО, – продовжив Ставрідіс. – Я думаю, що контури цієї угоди, ймовірно, стануть яснішими в міру того, як розвиватиметься цей рік».

Нещодавно Ставрідіс звернувся до Конгресу США із закликом надати Україні більше допомоги.

Як повідомлялося, РФ вкотре порушила тему переговорів щодо припинення війни в Україні. Аналітики вважають, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для НАТО і США «гарною справою» буде підтримати Україну, а також запросити її стати повноцінним членом Альянсу.