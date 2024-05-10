Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ексочільник молдовської спецслужби не відкидає ймовірність державного перевороту, інспірованого Росією

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ексочільник молдовської спецслужби не відкидає ймовірність державного перевороту, інспірованого Росією
Майя Санду може перемогти у президентських виборах, але, на думку Балана, це дуже оптимістичний сценарій
фото з відкритих джерел

«Місцева виборча кампанія у Молдові чітко показала, що нинішня влада втрачає підтримку людей», – вважає Балан

Найгіршим сценарієм, за яким можуть розвиватися події у Молдові під час президентських виборів цієї осені, може бути державний переворот, влаштований росіянами. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив колишній заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Балан і висловив сподівання, що цей сценарій не буде реалізовано.   

Балан вважає, що керівництво Республіки Молдова має чітко проголосити стратегічний рух до НАТО разом з євроінтеграцією. «Перед нами стоять великі ризики втратити проєвропейський курс – попереду президентські вибори, далі парламентські (у 2025 році, – «Главком»), а місцева виборча кампанія чітко показала, що нинішня влада втрачає підтримку людей», – зауважив  він.

Майя Санду може перемогти, але, на думку Балана, це дуже оптимістичний сценарій. «Це буде непросто, тим паче що ситуація до осені може змінитися, адже Санду має значний антирейтинг, а це означає, що величезна кількість громадян Молдови готові підтримати іншого кандидата в президенти. Ризик поразки Санду має консолідувати проєвропейський уряд», – пояснив ексзаступник директора Служби інформації та безпеки Молдови.

Балан вважає реалістичнішим другий сценарій, за яким Майя Санду вийде у другий тур з проросійським кандидатом, якого підтримують проросійські партії.

Проте існує і третій сценарій, який, сподівається Балан, не буде реалізовано. Він полягає в тому, що російським спецслужбам вдасться влаштувати переворот. «Цей сценарій передбачає організацію мітингів, протестів і створення штучної напруги в Республіці Молдова, щоб підірвати проєвропейський курс країни», – розповів він.

Балан прогнозує, що проросійські політики можуть підтримати єдиного кандидата – ним може стати Іон Чебан (Іон Чебан –  мер Кишинева, раніше входив до проросійської Партії соціалістів – «Главком»). «Попри те, що він себе позиціонує як нейтральний кандидат, асоціюється з лівим флангом», – зазначив ексзаступник директора  СІБ Молдови. 

Що стосується колишньої керівниці Гагаузії Ірини Влах, то, на думку Балана, її перспективи обмежуються Гагаузією. «На національному рівні її ще не сприймають, хоча вона готується до великої політики в Молдові», – пояснив він.

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.

Раніше повідомлялося, що суд у Молдові відкрив судовий процес над очільницею Гагаузії Євгенією Гуцул, яку звинувачують у проросійськості та спрямуванні російських коштів на фінансування партії «Шор».

За даними прокуратури, Гуцул була причетна до систематичного спрямування необлікованих коштів у 2019-2022 роках на фінансування нині забороненої проросійської партії «Шор», створеної Іланом Шором, засудженим за шахрайство в Молдові.

Нагадаємо, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу. 

До слова, в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева. До слова, слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.

Читайте також: Екскерівник молдовської розвідки: Призначення Данілова послом у Молдову – не випадкове

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Журналісти The New York Times дізналися, де Росія може зберігати ядерну зброю
Журналісти The New York Times дізналися, де Росія може зберігати ядерну зброю
Ексочільник молдовської спецслужби не відкидає ймовірність державного перевороту, інспірованого Росією
Ексочільник молдовської спецслужби не відкидає ймовірність державного перевороту, інспірованого Росією
Боррель розповів, хто може вплинути на Росію задля наближення миру в Україні
Боррель розповів, хто може вплинути на Росію задля наближення миру в Україні
Лукашенко звільнив начальника Генштабу
Лукашенко звільнив начальника Генштабу
Польський посол пояснив, чого очікувати українцям призовного віку
Польський посол пояснив, чого очікувати українцям призовного віку
Україна отримає винищувачі F-16 найближчими тижнями – The Standard
Україна отримає винищувачі F-16 найближчими тижнями – The Standard

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
22K
Росіяни перемогли у Другій світовій? Історик пояснив, чому Путін бреше
17K
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
7585
Одна з країн ЄС хоче запровадити нове правило для українських біженців
6413
США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння
5738
Припинення військової допомоги Ізраїлю. Кемерон зробив заяву

Новини

Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
Сьогодні, 18:35
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua