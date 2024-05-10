Ексочільник молдовської спецслужби не відкидає ймовірність державного перевороту, інспірованого Росією

Майя Санду може перемогти у президентських виборах, але, на думку Балана, це дуже оптимістичний сценарій

«Місцева виборча кампанія у Молдові чітко показала, що нинішня влада втрачає підтримку людей», – вважає Балан

Найгіршим сценарієм, за яким можуть розвиватися події у Молдові під час президентських виборів цієї осені, може бути державний переворот, влаштований росіянами. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив колишній заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Балан і висловив сподівання, що цей сценарій не буде реалізовано.

Балан вважає, що керівництво Республіки Молдова має чітко проголосити стратегічний рух до НАТО разом з євроінтеграцією. «Перед нами стоять великі ризики втратити проєвропейський курс – попереду президентські вибори, далі парламентські (у 2025 році, – «Главком»), а місцева виборча кампанія чітко показала, що нинішня влада втрачає підтримку людей», – зауважив він.

Майя Санду може перемогти, але, на думку Балана, це дуже оптимістичний сценарій. «Це буде непросто, тим паче що ситуація до осені може змінитися, адже Санду має значний антирейтинг, а це означає, що величезна кількість громадян Молдови готові підтримати іншого кандидата в президенти. Ризик поразки Санду має консолідувати проєвропейський уряд», – пояснив ексзаступник директора Служби інформації та безпеки Молдови.

Балан вважає реалістичнішим другий сценарій, за яким Майя Санду вийде у другий тур з проросійським кандидатом, якого підтримують проросійські партії.

Проте існує і третій сценарій, який, сподівається Балан, не буде реалізовано. Він полягає в тому, що російським спецслужбам вдасться влаштувати переворот. «Цей сценарій передбачає організацію мітингів, протестів і створення штучної напруги в Республіці Молдова, щоб підірвати проєвропейський курс країни», – розповів він.

Балан прогнозує, що проросійські політики можуть підтримати єдиного кандидата – ним може стати Іон Чебан (Іон Чебан – мер Кишинева, раніше входив до проросійської Партії соціалістів – «Главком»). «Попри те, що він себе позиціонує як нейтральний кандидат, асоціюється з лівим флангом», – зазначив ексзаступник директора СІБ Молдови.

Що стосується колишньої керівниці Гагаузії Ірини Влах, то, на думку Балана, її перспективи обмежуються Гагаузією. «На національному рівні її ще не сприймають, хоча вона готується до великої політики в Молдові», – пояснив він.

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.

Раніше повідомлялося, що суд у Молдові відкрив судовий процес над очільницею Гагаузії Євгенією Гуцул, яку звинувачують у проросійськості та спрямуванні російських коштів на фінансування партії «Шор».

За даними прокуратури, Гуцул була причетна до систематичного спрямування необлікованих коштів у 2019-2022 роках на фінансування нині забороненої проросійської партії «Шор», створеної Іланом Шором, засудженим за шахрайство в Молдові.

Нагадаємо, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу.

До слова, в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева. До слова, слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.