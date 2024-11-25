Ізраїль погодився на припинення вогню з Ліваном

Ізраїль може зберегти за собою право проводити військові операції на лівано-сирійському кордоні

Ізраїль підписав угоду про припинення вогню з ліванським рухом «Хезболла» і тепер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу працює над тим, як подати його громадськості. Про це повідомляє телеканал Kan.

За даними телеканалу, мета полягає у тому, щоб показати перемир'я не як «компроміс», а як вигоду для Ізраїлю.

Як повідомляє телеканал, це питання обговорювалося Нетаньягу на зустрічі з кількома високопоставленими міністрами та співробітниками служби безпеки. Згідно з ним, Ізраїль збереже за собою право проводити військові операції на лівано-сирійському кордоні.

Крім того, Вашингтон дав Ізраїлю гарантії того, що він зможе діяти, якщо «Хезболла» порушить угоду.

Лідер «Хезболли» Наїм Касем заявив минулого тижня, що рух розглянув пропозицію про перемир'я і подав відповідь. Тепер рішення за Ізраїлем.

Раніше радник президента США Амос Хохштейн заявив ізраїльським офіційним особам, що це їх останній шанс просунутися в реалізації угоди і що, якщо вони її не ухвалять, він відмовиться від своїх зусиль. У такому разі Ізраїлю та «Хезболлі» доведеться чекати на вступ на посаду обраного президента Дональда Трампа в січні.

Раніше «Хезболла» випустила по Ізраїлю 250 ракет. Бойовики ліванського угруповання «Хезболла» обстріляли ракетами передмістя Тель-Авіва. Поліція повідомила, що ракети впали у районі Петах-Тіква на східній стороні ізраїльської столиці, кілька людей отримали незначні поранення.