Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, коли Україна отримає нові авіаційні крилаті ракети від США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли Україна отримає нові авіаційні крилаті ракети від США
Ці ракети були розроблені всього за 14 місяців після оголошення тендеру в серпні 2024 року
фото з відкритих джерел

До кінця жовтня 2026 року Україна отримає партію з 840 ракет ERAM

Україна готується отримати першу партію нових, дешевих, дальнобійних авіаційних крилатих ракет ERAM (Extended-Range Attack Munition) від США. Про це повідомляє журнал Aviation Week, передає «Главком».

Повідомляється, що Пентагон прискорює передачу цих ракет Україні. Перші прототипи вже проходять випробування і мають бути доставлені в жовтні 2025 року. У загальному обсязі до кінця жовтня 2026 року Україна отримає партію з 840 ракет ERAM, виготовлених двома компаніями: CoAspire (Вірджинія) та Zone 5 Technologies (Каліфорнія).

Характеристики ракет ERAM

  • Тип: авіаційна крилата ракета великої дальності, класу повітря-поверхня.
  • Дальність: до 463 км (250 морських миль).
  • Вага бойової частини: близько 250-260 кг, з варіантами бронебійної або осколково-фугасної дії.
  • Точність: CEP ≤ 10 метрів, з можливістю роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби.
  • Призначення: ураження наземних та морських цілей. Модульна конструкція дозволяє адаптувати ракету під різні завдання.

Aviation Week пише, що ці ракети були розроблені всього за 14 місяців після оголошення тендеру в серпні 2024 року, що є безпрецедентно швидким процесом для оборонної індустрії США.

Перші випробування проводилися на американському Douglas A-4 та українському МіГ-29.

Пентагон планує закупити ці ракети для себе та мінімум для трьох іноземних клієнтів, серед яких Україна. Американські військово-повітряні сили також розглядають можливість інтеграції цих ракет у свої арсенали, що додатково посилить здатність США до ведення повітряних атак.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив можливий контракт на постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів Extended Range Attack Munition (ERAM) та супутнього обладнання. Загальна вартість угоди може становити $825 млн. 

Читайте також:

Теги: США військова техніка Пентагон ракета озброєння військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч
Зустріч Трампа і Путіна. Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
14 серпня, 18:05
Учасники акції вимагають змінити риторику зустрічі президентів США та Росії
«Ні обміну територіями!» У Києві біля посольства США проходить мирна акція протесту (фото)
15 серпня, 13:25
NAUDI звернулася з відкритим листом до парламенту
NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання
18 серпня, 12:00
Апеляційний суд визнав штраф у $500 млн «надмірним»
Суд скасував півмільярдний штраф у справі про шахрайство Трампа
21 серпня, 21:36
Бессент розповів про продаж Європі американської зброї для України
Продаж Європі американської зброї для України. Бессент озвучив нюанс
20 серпня, 13:27
Стрілянина відбулась близько дев`ятої ранку за місцевим часом
У США сталася стрілянина в школі: є загиблі та поранені
27 серпня, 20:24
Європа посилює санкційний тиск на Іран
Відновлення санкцій проти Ірану: Європа та США об'єднують зусилля
28 серпня, 08:48
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу
«Убивства мають припинитися». Посольство США зробило заяву про масований обстріл Києва
29 серпня, 07:06
Трамп: Якби я міг це зупинити (війну в Україні), та час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли
Трамп про гарантії безпеки для України: Можливо, ми щось зробимо
30 серпня, 22:24

Події в Україні

Стало відомо, коли Україна отримає нові авіаційні крилаті ракети від США
Стало відомо, коли Україна отримає нові авіаційні крилаті ракети від США
Ворог посилив удари FPV-дронами на трасі Слов'янськ-Ізюм
Ворог посилив удари FPV-дронами на трасі Слов'янськ-Ізюм
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу
Зеленський відвідав завод у Мукачеві, по якому Росія вдарила ракетами
Зеленський відвідав завод у Мукачеві, по якому Росія вдарила ракетами
Візит Фіцо, звільнення начальника транспортного департаменту КМДА. Головне за 5 вересня
Візит Фіцо, звільнення начальника транспортного департаменту КМДА. Головне за 5 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
7653
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
2760
55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску
2337
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
2016
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua