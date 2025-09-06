Стало відомо, коли Україна отримає нові авіаційні крилаті ракети від США

Ці ракети були розроблені всього за 14 місяців після оголошення тендеру в серпні 2024 року

До кінця жовтня 2026 року Україна отримає партію з 840 ракет ERAM

Україна готується отримати першу партію нових, дешевих, дальнобійних авіаційних крилатих ракет ERAM (Extended-Range Attack Munition) від США. Про це повідомляє журнал Aviation Week, передає «Главком».

Повідомляється, що Пентагон прискорює передачу цих ракет Україні. Перші прототипи вже проходять випробування і мають бути доставлені в жовтні 2025 року. У загальному обсязі до кінця жовтня 2026 року Україна отримає партію з 840 ракет ERAM, виготовлених двома компаніями: CoAspire (Вірджинія) та Zone 5 Technologies (Каліфорнія).

Характеристики ракет ERAM

Тип : авіаційна крилата ракета великої дальності, класу повітря-поверхня.

: авіаційна крилата ракета великої дальності, класу повітря-поверхня. Дальність : до 463 км (250 морських миль).

: до 463 км (250 морських миль). Вага бойової частини : близько 250-260 кг, з варіантами бронебійної або осколково-фугасної дії.

: близько 250-260 кг, з варіантами бронебійної або осколково-фугасної дії. Точність : CEP ≤ 10 метрів, з можливістю роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби.

: CEP ≤ 10 метрів, з можливістю роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби. Призначення: ураження наземних та морських цілей. Модульна конструкція дозволяє адаптувати ракету під різні завдання.

Aviation Week пише, що ці ракети були розроблені всього за 14 місяців після оголошення тендеру в серпні 2024 року, що є безпрецедентно швидким процесом для оборонної індустрії США.

Перші випробування проводилися на американському Douglas A-4 та українському МіГ-29.

Пентагон планує закупити ці ракети для себе та мінімум для трьох іноземних клієнтів, серед яких Україна. Американські військово-повітряні сили також розглядають можливість інтеграції цих ракет у свої арсенали, що додатково посилить здатність США до ведення повітряних атак.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив можливий контракт на постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів Extended Range Attack Munition (ERAM) та супутнього обладнання. Загальна вартість угоди може становити $825 млн.