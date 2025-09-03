Чехія щорічно виділятиме Україні 40 млн євро на відновлення

З початку дії програми у 2023 році Чехія виділяла Україні близько 500 млн крон на рік

Уряд Чехії постановив, що в межах програми відновлення України на період з 2026 по 2030 роки щорічно виділятиметься один мільярд крон

Уряд Чехії затвердив програму допомоги України на 2026-2030 роки. У межах програми країна щорічно виділятиме на відновлення України мільярд крон (приблизно 40 млн євро). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ країни.

Половина суми надходитиме через Національний банк розвитку на співфінансування європейських проєктів. Зокрема, у березні Євросоюз затвердив два проєкти Чехії на суму 4 млрд крон, які дозволять чеським підприємцям брати участь у відновлені критичної інфраструктури та модернізації лікарень в Україні.

Ще 500 млн крон в межах програми «Україна 2026-2030» йтимуть на гуманітарні та відновлювальні проєкти. Насамперед Чехія прагне забезпечити медичну допомогу, доступ до освіти, енергії та тепла, розмінування територій та допомогу з кіберзахистом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке має значно прискорити відновлення багатоквартирних будинків та гуртожитків, пошкоджених внаслідок російських атак.

Як повідомлялося, Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить перевести майже 200 млрд євро заморожених російських активів у спеціальний фонд і спрямувати їх на відбудову України після завершення війни.

Зазначається, що Брюссель перевіряє готовність національних урядів до переведення активів у більш ризиковані інвестиції, які могли б принести більше прибутків для України та посилити тиск на Росію, яка відмовляється припинити бойові дії. Ініціатива може стати кроком до потенційної конфіскації активів і передачі їх Україні як покарання за відмову Росії виплачувати післявоєнні репарації. Водночас варіант не передбачає негайної конфіскації активів, проти якої виступає більшість країн ЄС через фінансові та юридичні міркування.

До слова, сьогодні, 3 вересня, відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. До складу органу увійшли по три представники від України та США.

Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника. Наступний крок – визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва.