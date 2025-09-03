Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Чехія щорічно виділятиме Україні 40 млн євро на відновлення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чехія щорічно виділятиме Україні 40 млн євро на відновлення
З початку дії програми у 2023 році Чехія виділяла Україні близько 500 млн крон на рік
фото: glavcom.ua

Уряд Чехії постановив, що в межах програми відновлення України на період з 2026 по 2030 роки щорічно виділятиметься один мільярд крон

Уряд Чехії затвердив програму допомоги України на 2026-2030 роки. У межах програми країна щорічно виділятиме на відновлення України мільярд крон (приблизно 40 млн євро). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ країни.

Половина суми надходитиме через Національний банк розвитку на співфінансування європейських проєктів. Зокрема, у березні Євросоюз затвердив два проєкти Чехії на суму 4 млрд крон, які дозволять чеським підприємцям брати участь у відновлені критичної інфраструктури та модернізації лікарень в Україні.

Ще 500 млн крон в межах програми «Україна 2026-2030» йтимуть на гуманітарні та відновлювальні проєкти. Насамперед Чехія прагне забезпечити медичну допомогу, доступ до освіти, енергії та тепла, розмінування територій та допомогу з кіберзахистом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке має значно прискорити відновлення багатоквартирних будинків та гуртожитків, пошкоджених внаслідок російських атак.

Як повідомлялося, Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить перевести майже 200 млрд євро заморожених російських активів у спеціальний фонд і спрямувати їх на відбудову України після завершення війни.

Зазначається, що Брюссель перевіряє готовність національних урядів до переведення активів у більш ризиковані інвестиції, які могли б принести більше прибутків для України та посилити тиск на Росію, яка відмовляється припинити бойові дії. Ініціатива може стати кроком до потенційної конфіскації активів і передачі їх Україні як покарання за відмову Росії виплачувати післявоєнні репарації. Водночас варіант не передбачає негайної конфіскації активів, проти якої виступає більшість країн ЄС через фінансові та юридичні міркування.

До слова, сьогодні, 3 вересня, відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. До складу органу увійшли по три представники від України та США.

Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника. Наступний крок – визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва.

Читайте також:

Теги: фінансування Чехія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нинішня політика НБУ завдає додаткових деструктивних шоків економіці
Чому НБУ зберігає жорстку монетарну політику?
10 серпня, 07:30
На території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни втілюються два масштабні проєкти: будівництво нового сучасного медичного корпусу та облаштування модульного містечка Sine Muralibus
50 млрд євро для України. На що витрачаються кошти Ukraine Facility Тендерна хроніка
14 серпня, 14:33
Рада ЄС ухвалила рішення про новий транш підтримки в межах інструменту Ukraine Facility
Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС
8 серпня, 18:44
Канцелярія президента Чехії повідомила, що зустріч була приватною і не мала офіційного характеру
Китай припинив контакти з президентом Чехії через зустріч із Далай-ламою
13 серпня, 05:18
Чеський міністр негативно відреагував на заяви Путіна у Анкориджі
«Повний нонсенс»: чеський міністр розкритикував заяви Путіна після саміту з Трампом
16 серпня, 09:08
У 2025 році, за прогнозами, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень сягнуть 22 млрд грн
Американський бізнес вимагає від Ради врятувати «Укрзалізницю»
19 серпня, 14:40
Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці – ICC Ukraine
Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці – ICC Ukraine
21 серпня, 13:01
Окрім завищених цін, Басалаєва виділила ще одну поширену проблему – завищення обсягів робіт
Держаудитслужба продемонструвала, що відбувається з проєктами відбудови, де завищуються ціни
28 серпня, 16:57
Україні після завершення віни і надалі потрібна буде фінансова підтримка партнерів
Ексміністр розповів, із якою небезпекою зіткнеться Україна після припинення бойових дій
31 серпня, 17:50

Економіка

Чехія щорічно виділятиме Україні 40 млн євро на відновлення
Чехія щорічно виділятиме Україні 40 млн євро на відновлення
До Києва прибула місія МВФ
До Києва прибула місія МВФ
Кінцева ціна для українського бізнесу у серпні була на рівні ЄС
Кінцева ціна для українського бізнесу у серпні була на рівні ЄС
Стажування у Болгарії і Великобританії. Як «Метінвест Політехніка» тамує кадровий голод найбільшої компанії в Україні
Стажування у Болгарії і Великобританії. Як «Метінвест Політехніка» тамує кадровий голод найбільшої компанії в Україні
Війна зацементувала монополію і неефективність залізниці – директор GMK Center
Війна зацементувала монополію і неефективність залізниці – директор GMK Center
Глава Держаудитслужби назвала ключові схеми фінансових махінацій місцевої влади під час війни
Глава Держаудитслужби назвала ключові схеми фінансових махінацій місцевої влади під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
35K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
14K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8814
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3379
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua