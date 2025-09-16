Головна Світ Політика
Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні опинилась під загрозою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні опинилась під загрозою
Чеська ініціатива зіткнулася з критикою через нібито відсутність прозорості
фото: Czechoslovakgroup

Лідер партії та колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш вважає, що ініціатива занадто дорога для чехів

Чеська ініціатива, яка передбачає постачання артилерійських снарядів для України опинилася під критикою. Партія ANO, яка лідирує в опитуваннях напередодні жовтневих парламентських виборів, заявила, що планує скасувати її. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Андрей Бабіш назвав ініціативу «гнилою» і заявив, що скасує її, якщо повернеться до влади. Його однопартієць Карел Гавлічек стверджує, що в проєкті «недоречна прибутковість, погана якість та сумнівні постачальники». Він вважає, що такий проєкт має керуватися на рівні НАТО.

Чинний уряд на чолі з прем’єр-міністром Петром Фіалою захищає ініціативу. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський попередив, що «будь-яка зупинка ініціативи була б справжнім подарунком Путіну». Він додав, що ті, хто говорять про це, «грають з безпекою Європи».

Ініціатива зіткнулася з критикою через нібито відсутність прозорості. Однак, за словами Алеша Витечки, керівника Міжурядового агентства оборонного співробітництва, уся інформація про пожертвування звітується щотижня, хоча деталі, такі як ціни та тип боєприпасів, не можуть бути розкриті з міркувань безпеки.

За даними опитування, проведеного в червні, 49% чехів вважають, що підтримка України є надмірною. Аналітик Іржі Таборський пояснює, що чехи не бачать сенсу надсилати військову допомогу, оскільки мало хто вірить у швидку перемогу України. Партія Бабіша користується цими настроями, щоб атакувати проєкт.

«Один з найбільших стовпів нашої підтримки – це краудфандинг. Я вражений тим, наскільки чеський народ є корисним, коли я бачу внески, наприклад, на гаубиці або вертольоти», – сказав Витечка.

За словами керівника Міжурядового агентства оборонного співробітництва, щедрість чехів обумовлена історичною пам’яттю про окупацію нацистською Німеччиною у 1938 році та радянськими військами у 1968-му.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 1,8 млн артилерійських снарядів уже цього року.

До слова, у липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони 50 нових боєприпасів, які були розроблені та виготовлені в Україні. Загалом за перші сім місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва.

